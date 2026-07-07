Raccolta Differenziata a Tropea, crollo dal’80 al 50 %

Raccolta differenziata, in appena due anni si è avuto un crollo verticale: da poco meno dell’80% a poco più del 50%.

La buona notizia è che possiamo e dobbiamo ripartire, lo faremo con determinazione colpendo chi continua a danneggiare la comunità con comportamenti incivili o addirittura illeciti. Tropea non merita di arretrare.

Tropea merita di tornare ad essere un modello nazionale di civiltà, di sostenibilità e di buona amministrazione e noi faremo tutto ciò che è necessario perché questo accada.

Era la fine del 2023 precisa il Primo Cittadino Giovanni Macrì quando comunicavo con orgoglio quel risultato straordinario, frutto di anni di lavoro, di sacrifici e di una strategia ambientale che aveva portato Tropea ai vertici nazionali e internazionali.

Quel traguardo non rappresentava soltanto un motivo di prestigio. Significava soprattutto una città più pulita, più civile e un risparmio di circa 200 mila euro all’anno sui costi di conferimento in discarica con alleggerimento della bolletta per tutti gli utenti.

Oggi, purtroppo, quella situazione si è completamente ribaltata. Il crollo della raccolta differenziata determinerà un aumento dei costi di conferimento in discarica stimabile in 250 mila euro all’anno ed è bene che tutti sappiano che questi maggiori costi non resteranno a carico del Comune ma confluiranno inevitabilmente nel Piano Economico Finanziario del servizio e si rifletteranno sulla TARI.

In altre parole, questo arretramento nella gestione della raccolta differenziata si tradurrà in un aumento delle prossime bollette che tutti saremo chiamati a pagare.

Raggiungere quella percentuale non è stato semplice, è stato necessario cambiare abitudini, pretendere il rispetto delle regole, investire nella sensibilizzazione, effettuare controlli costanti e, sì, anche condurre una battaglia senza sconti contro gli incivili, quelli che chiamavo e continuerò a chiamare i “lordazzi” e i “porci blu”. Una battaglia che qualcuno criticava, ma che i numeri dimostravano essere stata giusta.

Oggi, purtroppo, quei numeri raccontano un’altra storia, una storia, evidentemente, fatta di minori controlli, di minore attenzione e di un oggettivo arretramento culturale e organizzativo che non possiamo permetterci.

Perdere quasi trenta punti percentuali di raccolta differenziata in così poco tempo significa aver disperso un patrimonio costruito con fatica da tanti cittadini onesti che avevano creduto in quel progetto e questo non è tollerabile.

Per questo motivo stiamo già intervenendo con decisione. Nei prossimi giorni rientreranno in funzione le fototrappole che qualcuno, sciaguratamente, aveva fatto levare. Nel rispetto della legge e della privacy, saranno progressivamente installate nei punti più sensibili della città.

L’obiettivo, ovviamente, non è fare cassa, ma individuare e sanzionare chi sporca, abbandona rifiuti o non rispetta le regole, danneggiando l’intera comunità.

Chi ama Tropea non ha nulla da temere mentre chi la considera una discarica farà bene a mettere sin da ora in conto controlli molto più rigorosi e sanzioni.

Accanto ai controlli, però, vogliamo offrire anche nuovi servizi. In questi giorni saranno posizionate sul territorio comunale otto mini-isole ecologiche informatizzate e video sorvegliate, che consentiranno di conferire i rifiuti ventiquattro ore su ventiquattro attraverso l’identificazione con la tessera sanitaria.

Era un progetto della mia amministrazione e a brevissimo vedrà la luce.

Uno strumento moderno che renderà il servizio più semplice, più flessibile e più vicino alle esigenze dei cittadini e dei turisti che, molto spesso, per soddisfare delle pretese regole degli affittuari e dovendo lasciare la camera senza rifiuti, li depositano trasgredendo alle norme sui conferimenti.