Raccontando la Calabria – Il Viaggio Continua… di Gianpiero Taverniti

Dopo il successo della prima raccolta, Taverniti ritorna con un opera più ambiziosa e intensa: un itinerario sentimentale che attraversa la Calabria autentica, quella delle persone, delle tradizioni e della dignità quotidiana. “Raccontando la Calabria – Il Viaggio continua…” non è una semplice guida turistica, ma un atto d’amore viscerale verso una terra, spesso raccontata solo attraverso stereotipi.

L’autore Taverniti, vuole condurre il lettore in prima persona, con umiltà e passione contagiosa, alla scoperta di un territorio che si rivela attraverso i suoi protagonisti più autentici. Il viaggio si snoda tra incontri umani di rara intensità, dal giovane ceramista di Le Castella che trasforma l’argilla in arte, scegliendo di non emigrare, a Francesco di Corigliano-Rossano, simbolo di una gioventù calabrese che resiste e trova dignità nel lavoro nonostante i tanti sacrifici, agli emigranti italiani a Francoforte sul Meno, custodi di una memoria che onora le nostre radici meridionali di emigranti, senza mai rinnegare.

Il cuore dell’opera risiede nei 55 luoghi delle cinque province raccontati e vissuti a pieno, in 15 ricette territoriali, dove la cucina diventa narrazione identitaria, legame profondo tra uomo e terra.Ogni piatto, racconta una storia, ogni ingrediente custodisce tradizioni secolari: dalla sacralità del fico calabrese DOP, ai segreti culinari tramandati dalle donne sapienti, la tavola si trasforma in palcoscenico di memoria e devozione.Opera a cura editoriale di Leonardo Ancona e con l’apprezzata donazione del dipinto in copertina del pittore borgese Giuseppe Rocca che, ha impreziosito”il volto” del testo con una melagrana spaccata che rappresenta il mondo, dipinto olio su tavola 60×60.

Altri 8 chicchi in questo volume, sono le otto poesie in vernacolo, tutte tradotte in italiano che preservano il suono autentico della Calabria popolare, la cadenza emotiva di una lingua che è memoria viva, respiro dei nonni e canto dell’anima.Quest’opera si propone un obiettivo: raddoppiare i lettori, portando la verità delle radici calabresi in ogni angolo del mondo.Non per informare semplicemente, ma per affezionare, per condurre chi legge in uno stato di grazia emotiva dove il senso di appartenenza fiorisce anche in chi calabrese non è.

“Raccontando la Calabria – Il Viaggio continua… è un invito a diventare sentinelle consapevoli di un territorio che merita rispetto e riconoscimento, dove la dignità umana non è negoziabile e dove la vera ricchezza risiede nella capacità di fare arte con l’argilla della propria terra, senza mai abbandonarla.

Un viaggio intenso, caldo e profondamente umano, in una terra che una volta conosciuta nel profondo non si abbandona più, viaggio che continua ammirando e raccontando le innumerevoli ricchezze che come le ricchezze di ogni regione d’Italia, hanno bisogno di essere valorizzate al meglio, per poter dare quelle diversità regionali e identità territoriali che rendono questa nazione, sempre appetibile e sempre invidiata, per il suo grande pozzo, dove si potrebbe attingere continuamente tanta acqua fresca di dignità umana, rinfrescante vero verso alcuni stereotipi malsani l’immagine di questa terra che non merita queste nefaste maschere improduttive e dannose.