Radici e Futuro: “Da 1.261 cittadini nasce una responsabilità politica. Il nostro percorso continua”

La lista Radici e Futuro, insieme al candidato sindaco Raffaele Loprete, prende atto con rispetto dell’esito delle elezioni comunali di Taurianova e rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco eletto.

Il voto dei cittadini è sempre sovrano e va rispettato con serietà. Taurianova ha scelto la propria guida amministrativa e a chi oggi assume questa responsabilità va l’augurio sincero di operare nell’interesse esclusivo della città, delle sue frazioni e di tutti i cittadini.

Allo stesso tempo, il risultato ottenuto da Radici e Futuro rappresenta un dato politico che non può essere liquidato come marginale. 1.261 cittadini hanno scelto una proposta nuova, nata da pochi mesi, costruita senza apparati consolidati, senza rendite di posizione e senza strutture politiche radicate nel tempo.

È un consenso che nasce in condizioni difficili, dentro una campagna elettorale breve, intensa e complessa. Ma proprio per questo assume un valore ancora più significativo.

Radici e Futuro ha portato nel dibattito pubblico un metodo diverso: ascolto, partecipazione, competenza, inclusione, trasparenza, attenzione ai problemi concreti. Abbiamo parlato di servizi, di ambiente, di cultura, di frazioni, di giovani, di commercio, di cura del territorio, di legalità amministrativa e di futuro.

Abbiamo provato a costruire una proposta politica riconoscibile, seria, libera e non improvvisata. Abbiamo scelto di parlare alla città con contenuti, idee e responsabilità.

Per questo il risultato elettorale, pur non essendo quello sperato, non chiude il nostro percorso. Al contrario, lo apre.

A tutti i candidati della lista va il nostro ringraziamento più sincero. Hanno affrontato questa sfida con generosità, passione e dignità. Hanno messo il volto, il tempo e l’impegno in un progetto politico che ha avuto il merito di riaccendere partecipazione e confronto.

Ringraziamo i volontari, i sostenitori, chi ci ha seguito nelle piazze, chi ci ha ascoltato, chi ha condiviso le nostre proposte, chi ci ha sostenuto sui social, chi ha creduto che anche a Taurianova fosse possibile costruire uno spazio politico nuovo, autonomo e aperto.

A chi ci ha dato fiducia diciamo con chiarezza: quel voto non sarà disperso.

Radici e Futuro continuerà a essere presente nella vita pubblica della città. Lo farà con serietà, equilibrio e fermezza. Saremo una voce libera, vigile e costruttiva.

Valuteremo gli atti amministrativi per il loro merito, non per appartenenza. Sosterremo ogni scelta utile a Taurianova e segnaleremo con chiarezza ciò che non andrà nella direzione dell’interesse collettivo.

Il nostro compito, da oggi, è trasformare questo risultato in presenza, proposta, controllo democratico e partecipazione.

Taurianova ha bisogno di una politica che non si esaurisca nel giorno del voto. Ha bisogno di persone che restino, che ascoltino, che studino, che propongano, che vigilino, che abbiano il coraggio di costruire anche quando non vincono.

Radici e Futuro nasce per questo.

Il nostro cammino continua: con le radici ben piantate nella città e con lo sguardo rivolto al futuro.