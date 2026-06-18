Radio 105 a Reggio Calabria è la radio della NTC Summer League 2026, il torneo “Master” del Circuito 3×3 Estathé Italia

Il grande basket street 3×3 si prepara a infiammare nuovamente l’Arena dello Stretto.

Dal 9 al 12 luglio, l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria si trasformerà nel palcoscenico della NTC Summer League 2026, un’edizione che segna uno storico salto di qualità per la manifestazione e per l’intero movimento sportivo del Mezzogiorno.

L’edizione 2026 sancisce la definitiva consacrazione del torneo a livello nazionale: la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e il Circuito 3×3 Estathé Italia Streetbasket hanno infatti conferito alla NTC Summer League lo status ufficiale di Torneo Master, il livello competitivo più alto del circuito.

Sul rinomato playground affacciato sul mare si sfideranno i migliori interpreti italiani e internazionali della disciplina olimpica del 3×3, a caccia di punti cruciali per il ranking e per l’accesso alle ambite Finali Nazionali.

A rendere ancora più travolgente l’atmosfera dell’evento ci sarà un partner d’eccezione: Radio 105, che sbarca a Reggio Calabria in veste di radio ufficiale del Circuto 3×3 e della NTC Summer League.

A guidare il divertimento e l’energia all’Arena dello Stretto ci sarà Dario Micolani, voce amatissima del palinsesto di Radio 105, pronto a infiammare il pubblico unendo i ritmi della pallacanestro di strada alla colonna sonora dell’estate italiana e raccontando l’atmosfera del torneo.

Ma il vero momento clou per gli amanti della movida e della musica sarà il sabato sera (11 luglio), quando andrà in scena uno speciale e imperdibile dj set firmato Radio 105, capace di far ballare l’intero villaggio dello streetbasket reggino.

Il riconoscimento a Torneo Master rappresenta il coronamento di un percorso di crescita tecnica eccezionale.

Luca Laganà, storico organizzatore della NTC Summer League, sottolinea il valore di questo traguardo: “Diventare tappa Master del circuito Estathé 3×3 Italia della FIP non è solo un motivo di immenso orgoglio, ma rappresenta un punto di svolta tecnico senza precedenti per il nostro torneo.

Significa portare sul playground dell’Arena dello Stretto un livello di pallacanestro stellare, attirando i migliori atleti della penisola e offrendo ai nostri giovani e agli appassionati uno spettacolo agonistico di caratura nazionale”.

La NTC Summer League, tuttavia, non si limita al solo aspetto sportivo, ma si propone da sempre come una vera e propria celebrazione delle bellezze paesaggistiche e culturali della città. Salvatore Borzacchiello dal 2018 coorganizzatore del torneo assieme a Laganà ed esperto di comunicazione strategica territoriale delinea la portata comunicativa del progetto:

“La presenza di Radio 105 e il prestigio della categoria Master accendono i riflessori dei media nazionali direttamente su Reggio Calabria, offrendo una vetrina straordinaria alla nostra terra.

Attraverso la narrazione digitale mostriamo a tutta Italia il volto dinamico, accogliente e spettacolare di Reggio, dimostrando come lo sport possa diventare lo strumento perfetto per fare marketing territoriale autentico e generare valore per la comunità”.

Il tabellone dell’edizione 2026 è pensato per coinvolgere ogni livello di atleta. Le categorie Master per i professionisti del ranking FIBA e le categorie Giovanili per dare spazio alle giovani promesse del basket, con tornei dedicati alle diverse fasce d’età per promuovere i valori sani dello sport e della condivisione.

Le iscrizioni per tutte le categorie sono aperte e saranno gestite esclusivamente a numero chiuso per garantire la perfetta riuscita logistica delle gare.

I team e i singoli giocatori possono riservare il proprio posto visitando il portale ufficiale ntcsummerleague.it, dove è presente l’apposita sezione con il form di iscrizione online, i regolamenti tecnici e la modulistica necessaria.

L’organizzazione invita le squadre a registrarsi il prima possibile per non perdere l’occasione di giocare sul playground più bello d’Italia.

Per informazioni e contatti:



Lo Staff

NTC Summer League 2026

Sito web: www.ntcsummerleague.it

Email: info@ntcsummerleague.it