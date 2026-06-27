Radioprotezione e formazione continua: a Reggio Calabria il corso di aggiornamento sul D.lgs. 101/2020

Si è svolto questa mattina, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, il corso di aggiornamento dal titolo “Il D.lgs. 101: cosa sapere, cosa conoscere, cosa fare”, un appuntamento dedicato all’approfondimento delle norme in materia di radioprotezione e rivolto a cento odontoiatri.

L’evento formativo, registrato presso la Commissione Nazionale E.C.M. del Ministero della Salute, è stato promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria e ha visto come relatore del corso il dottor Stefano Almini, tra i principali esperti italiani di radioprotezione e formazione sanitaria.

A portare i saluti istituzionali sono stati il presidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano, e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), Teodoro Vadalà, che ha anche moderato i lavori.

«È una giornata di formazione particolarmente importante ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano soprattutto perché il dottor Almini è un punto di riferimento nel campo della formazione e della radioprotezione.

Il nostro Ordine ha sempre considerato la formazione uno degli obiettivi principali della propria attività. In un ambito che, spesso, non riceve la dovuta attenzione, sia da parte degli operatori sia dei pazienti, è fondamentale chiarire quali siano le corrette procedure e le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti».

Al centro dell’iniziativa, l’applicazione del Decreto Legislativo 101/2020 che recepisce la normativa europea in materia di radioprotezione, con particolare attenzione all’utilizzo delle apparecchiature radiologiche negli studi odontoiatrici e agli obblighi formativi previsti per i professionisti sanitari.

«Questo corso ha spiegato il presidente della CAO, Teodoro Vadalà è importante non soltanto perché la normativa prevede che il 15% dei crediti ECM riguardi la radioprotezione, ma soprattutto perché anche noi odontoiatri utilizziamo apparecchiature radiologiche che, seppur a bassissime dosi, devono essere impiegate nel pieno rispetto delle regole. La vera priorità è comprendere ciò che si fa e mantenersi costantemente aggiornati. I crediti ECM sono importanti, ma ancora più importante è la crescita professionale».

Nel suo intervento, il dottor Stefano Almini ha illustrato i principali contenuti del decreto, evidenziando la distinzione tra radioprotezione del paziente e radioprotezione del lavoratore.

«Il Decreto Legislativo 101/2020 ha spiegato Almini rappresenta l’adeguamento dell’Italia alla normativa europea sulla radioprotezione. La legge distingue chiaramente la formazione destinata al medico prescrittore da quella riservata ai professionisti che eseguono direttamente gli esami radiologici, come gli odontoiatri.

L’obiettivo di questa giornata non è soltanto spiegare cosa prevede la norma, ma soprattutto far comprendere cosa bisogna sapere e conoscere, perché soltanto attraverso la conoscenza è possibile applicare correttamente le disposizioni».

L’esperto di Radioprotezione e rappresentante dell’Odontoiatria nella Commissione Nazionale ECM ha inoltre sottolineato come il corso sia stato concepito come un momento di confronto pratico oltre che teorico.

«Non si tratta semplicemente di eseguire delle procedure ha aggiunto ma di ragionare sul loro significato e sulla responsabilità che comportano. È importante che il professionista sia preparato anche a rispondere ai dubbi dei pazienti: perché una radiografia è necessaria? Quali effetti comporta?

Oppure, al contrario, perché in alcuni casi non è opportuno eseguirla? La responsabilità prescrittiva e la giustificazione dell’esposizione rappresentano principi fondamentali della normativa».

Il dottor Almini ha infine ricordato come il nuovo triennio formativo 2026-2028 rappresenti un’opportunità per tutti i professionisti sanitari di consolidare il proprio aggiornamento anche grazie alla possibilità, prevista dalla Federazione, di recuperare eventuali carenze formative degli anni precedenti.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria nel promuovere una formazione continua di qualità, con particolare attenzione agli aspetti normativi e alla sicurezza del paziente, temi sempre più centrali nella pratica clinica quotidiana.