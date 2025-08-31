Raduno Fiat 500 Bronzi di Riace, Falcomatà: “Una grande festa che esalta le bellezze della nostra città”

Il Lungomare monumentale Falcomatà ha accolto il 14° raduno ‘Fiat 500 Bronzi di Riace’.

Un momento accompagnato dal calore contagioso di un pubblico entusiasta ed interessato, al quale ha fatto gli onori di casa il Sindaco Giuseppe Falcomatà:

“Una grande festa e una grande emozione vedere la nostra città invasa da ‘pezzi pregiati’, il cui fascino resiste al tempo e riesce ad attrarre migliaia di appassionati da ogni parte del Paese.

L’automobile Fiat 500 racchiude un pezzo di storia della motorizzazione italiana ed è giusto celebrarla, così come fa l’instancabile Enzo Polimeni”.

“Lui, come tanti illustri insigniti del San Giorgio d’Oro ha continuato il Sindaco sente addosso la responsabilità di far crescere la nostra città, attraverso eventi ed appuntamenti in grado di esaltarne le bellezze e le peculiarità.

E il 14° raduno delle Fiat 500 è riuscito a far diventare il cuore della città, un parco urbano dedicato alla bellezza di questi modelli, la cornice perfetta per uno scenario unico e irripetibile, nel quale colori e motori hanno reso ancora più magico il km più bello d’Italia”.