Raffaele Santoro riconfermato Presidente Nazionale dell’Associazione Giovane Territorio

Raffaele Santoro è stato riconfermato Presidente Nazionale dell’Associazione “Giovane Territorio”. L’elezione, avvenuta ufficialmente alle 18:45 del 25 maggio 2025, segna l’inizio del suo quarto mandato consecutivo e il settimo anno alla guida dell’organizzazione fondata da lui stesso nel 2018, in memoria di Ludovica Tommaselli.

Classe 1998, originario di Praia a Mare, Santoro ha alle spalle un percorso articolato e coerente con l’impegno che oggi lo riconferma alla guida dell’associazione. Dopo aver frequentato per dieci anni il Seminario Vescovile della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e conseguito il diploma di geometra all’I.T.C.G. “E. Fermi”, ha proseguito gli studi laureandosi, lo scorso 11 maggio, in Scienze dell’Educazione socio-pedagogiche presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”, dove ha anche ricoperto il ruolo di rappresentante degli studenti nella Scuola di Scienze della Formazione Primaria con la lista Azione Universitaria.

Il suo impegno pubblico ha radici profonde: già nel 2012 ideò il Festival della Cultura “Notte in Note”, manifestazione musicale e culturale che oggi coinvolge giovani da tutta Italia e che nel 2025 festeggia la tredicesima edizione. Nel 2020 fu tra i sostenitori più attivi della candidatura di Luigi de Magistris alla guida della Regione Calabria.

Nel 2023, la sua candidatura al Consiglio Comunale di Urbino, sostenuta dal deputato Mirco Carloni e dalla coalizione del sindaco Maurizio Gambini, ha rappresentato un ulteriore passo nel suo percorso civico.

Tra le iniziative che hanno segnato la sua attività associativa si ricordano la “Giornata della Speranza”, con l’installazione delle panchine verdi, il progetto “Rianimiamo il Centro Storico” nella città di Scalea – oggi alla sesta edizione – e le marce silenziose a sostegno delle donne vittime di violenza, come “Fai vedere che esisti”, organizzata a Urbino. Importanti anche le azioni a favore dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, realizzate in collaborazione con l’avvocata e influencer Benedetta De Luca.

Per il suo costante impegno con i giovani e per la promozione della legalità, Santoro ha ricevuto il Premio “Enzo De Filippo” a Lagonegro e una menzione speciale a Sanremo Writers per la sua opera autobiografica DisordinatamenteMe, un racconto di coraggio e amore.

La sua rielezione alla guida di Giovane Territorio è accolta con entusiasmo da soci e volontari, che in lui riconoscono una guida instancabile e coerente, capace di coniugare idealismo e concretezza nel servizio al bene comune.