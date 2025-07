Raffica di controlli da parte della GdF di Crotone a tutela del demanio e contro l’evasione dei tributi locali

Nell’ambito di una serie di attività disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia finalizzate alla

tutela del Demanio marittimo, degli interessi dell’erario, della salute pubblica e del lecito e leale esercizio delle

attività economiche, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, con il

supporto del personale tecnico del Comune di Cirò Marina, ha effettuato una serie di attività circa l’utilizzo del

Demanio Marittimo e la verifica del corretto assolvimento dei tributi locali.

Gli accertamenti hanno riguardato una serie di attività commerciali insistenti sul Demanio che hanno permesso di

rilevare ampliamenti non autorizzati di opere esistenti in concessione, per le quali sono state elevate sanzioni

pecuniarie per un importo complessivo superiore a € 5.000 euro.

Inoltre, dalle verifiche effettuate sul corretto assolvimento dei tributi locali (IMU e TARI) e sul pagamento dei

canoni concessori dovuti, i militari hanno constatato mancati introiti per il comune di Cirò Marina superiori a €

80.000 per tributi locali evasi e di circa € 25.000 di canoni concessori non versati per un totale di € 105.000,00

sottratti all’erario.

L’attività svolta testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel garantire il rispetto della normativa

vigente in materia di Demanio marittimo, tributi locali, salvaguardia del paesaggio, a tutela della leale

concorrenza tra operatori economici, contrastando quei comportamenti che arrecano, invece, pregiudizio al

corretto uso delle aree demaniali marittime e a tutti gli esercenti che operano nel rispetto delle norme.