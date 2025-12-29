Rafforzate le attività di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie a Vibo Valentia

In occasione delle festività natalizie compresi i giorni antecedenti, la Polizia di Stato ha intensificate tutte le attività di controllo del territorio sia nel centro cittadino che in altri luoghi della provincia, in particolare nei luoghi di aggregazione e di maggior afflusso turistico, al fine di prevenire la commissione di azioni improntate all’illegalità e più in generale per assicurare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli in questione sono stati effettuati secondo un preciso piano d’impiego delle volanti della Questura, del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Polizia di Tropea anche unitamente a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato “Calabria Centrale”.

L’attività di controllo del territorio, che ha interessato Vibo Valentia, Serra San Bruno, Tropea e tutti i paesi limitrofi, si è concentrata in particolare in tutte quelle zone interessate dalle innumerevoli iniziative in programma per le feste natalizie, con lo scopo di rafforzare la cornice di sicurezza generale e garantire un sereno svolgimento delle vacanze ai cittadini e ai tanti turisti che hanno scelto di trascorrere le festività nelle città a maggiore vocazione turistica.

Inoltre, dopo attenta analisi svolta in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, il Questore della provincia di Vibo Valentia, ha disposto un’articolata e complessa attività straordinaria interforze a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica che ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia di Stato, nelle sue varie componenti della Questura (Squadra Mobile, Divisione Polizia Amministrativa, unità cinofile dell’U.P.G.S.P.) e delle Specialità (Polizia Stradale, Reparti Prevenzione Crimine) dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia Locale. L’attività di controllo ha avuto inizio già nelle giornate precedenti e ed è proseguita per tutto il giorno di Natale e per tutto il fine settimana successivo.

Le articolate attività poste in essere, caratterizzate anche dalla predisposizione di numerosi posti di controllo lungo le strade di accesso del centro cittadino, nonché nei luoghi della movida serale e notturna, hanno avuto quale prioritario obiettivo quello di infrenare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, le risse, gli atti di vandalismo, di violenza e ogni altra forma diffusa di illegalità.

E ciò al fine di assicurare l’ordinata e pacifica fruizione, ai frequentatori delle vie e piazze delle zone della “movida”, dei locali, nonché ai residenti, ai turisti e ai diversi titolari di attività commerciali.

Inoltre, in considerazione degli intensi volumi di traffico sulla viabilità ordinaria ed autostradale, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle pattuglie della Polizia Stradale, in modo da prevenire infortuni ed incidenti causati da comportamenti di guida irregolari, con il prezioso contributo delle Polizie Locali.

Nell’ambito dei controlli svolti sono state identificate nr. 2851 persone, di cui nr. 957 penalmente censite, controllati nr. 1492 veicoli, elevate nr. 29 sanzioni per violazione al codice della strada e controllati diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e a misure restrittive.

Sono state eseguite anche perquisizioni, nonché predisposti diversi posti di controllo, vigilanze dinamiche e appiedate, considerato i concomitanti eventi pubblici che hanno richiamato molte persone in città.

Giova rappresentare che, nell’ambito dei citati controlli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, un soggetto sorpreso, nel centro storico di questo centro cittadino, nella violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane ex art. 13 bis comma 6 L.14/2017; inoltre, sono comminate sanzioni amministrative ad un soggetto, sorpreso nella violazione della normativa sugli stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90; un altro soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose ex art 703 c.p., poiché, privo di qualsiasi autorizzazione, veniva sorpreso ad innescare una cassetta di fuochi d’artificio.

Infine, un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli articoli 4 della Legge 110/1975, 497-ter del Codice Penale e 20 bis L. 110/1975. Nello specifico l’uomo è stato denunciato per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello “a serramanico” per il quale è vietato il porto, per il possesso non autorizzato di distintivi di qualifica delle forze di polizia, del tipo patches in velcro riportanti segni distintivi delle forze dell’ordine e per omessa custodia di un’arma da fuoco legittimamente detenuta e non custodita secondo le normative previste dalla legge che veniva sequestrata con contestuale ritiro del relativo titolo autorizzatorio di licenza di porto d’armi.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.