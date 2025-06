Rai Porte Aperte sbarca a Gioia Tauro: dal 6 all’8 giugno i giovani alla scoperta della TV

Gioia Tauro si prepara ad accogliere l’iniziativa “Rai Porte Aperte” dal 6 all’8 giugno prossimi. Per il secondo anno consecutivo, la Calabria ospita l’evento, questa volta nella città portuale, grazie a una convenzione tra Regione Calabria e Rai Com e alla rinnovata collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione e della Fondazione Calabria Film Commission. Un vero e proprio set televisivo sarà allestito per far scoprire a bambini e ragazzi i segreti della produzione radiotelevisiva.

L’entusiasmo è palpabile per l’arrivo dell’iniziativa che trasformerà per tre giorni Gioia Tauro in un grande studio televisivo a cielo aperto. I giovani partecipanti avranno l’opportunità unica di sperimentare in prima persona l’uso delle telecamere, dei mixer audio e video, e persino di cimentarsi nel lancio dei servizi del telegiornale, apprendendo i ruoli e le professionalità che animano uno studio televisivo.

Un’attenzione particolare, come sottolineato dall’Assessore Regionale all’Istruzione Maria Stefania Caracciolo, è rivolta al coinvolgimento dei bambini e ragazzi di etnia rom, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, provenienti da Gioia Tauro (quartiere Ciambra), Reggio Calabria (quartiere Arghillà), Scordovillo e Catanzaro. L’Assessore ha inteso coinvolgere questi giovani non solo attraverso le istituzioni scolastiche ma anche con il supporto di associazioni di volontariato.

“Questa iniziativa,” si legge nel comunicato che riflette le intenzioni dell’Assessorato, “dimostra l’impegno della Regione Calabria per la formazione e il supporto delle nuove generazioni, contribuendo all’innalzamento delle competenze per la crescita e lo sviluppo del territorio.”

L’evento sarà ufficialmente presentato con una conferenza stampa venerdì 6 giugno alle ore 11.30 (orario non definitivo) presso la Sala Fallara del Comune di Gioia Tauro, la stessa location che ospiterà i laboratori per i ragazzi. Alla conferenza prenderanno parte presenze istituzionali.

Il programma delle giornate è intenso:

Venerdì 6 giugno: dalle 10.00 alle 17.00

dalle 10.00 alle 17.00 Sabato 7 giugno: dalle 10.00 alle 18.00

dalle 10.00 alle 18.00 Domenica 8 giugno: dalle 10.00 alle 13.30

Cos’è “Rai Porte Aperte”

Nato nel 2017, il progetto “Rai Porte Aperte”, ideato dalla Direzione Comunicazione Rai, “ha l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il mondo della RAI, le sue professionalità e la passione di chi lavora quotidianamente dietro le quinte dei programmi televisivi,” come spiega la documentazione del progetto. L’iniziativa mira ad “avvicinare bambini e studenti ai mestieri della radio e della televisione e offrire opportunità di formazione.”

I numeri parlano chiaro: ad oggi, sono stati incontrati oltre 63.000 studenti, con più di 2.000 visite didattiche nelle 17 Sedi Regionali e nei 4 Centri di Produzione televisiva. Sono stati inoltre ricevuti 249 progetti di Alternanza Scuola Lavoro, di cui 42 realizzati, e attivati 720 tirocini su 5.114 richieste. Solo nei primi sei mesi del 2025, sono state realizzate 250 visite, coinvolgendo circa 6408 studenti nell’anno scolastico ’24-’25.

“Le visite di Rai Porte Aperte ripartiranno, come ogni anno, in autunno,” informano dalla Rai, “quando gli insegnanti interessati potranno compilare il form online sul portale ufficiale del Progetto rai.it/porteaperte.” Durante queste visite, che durano circa 3-4 ore, “studenti e insegnanti vengono accolti da un tutor Rai che illustra il percorso e presenta le guide professionali Rai, gli ‘angeli custodi’ che accompagnano i ragazzi alla scoperta dei ruoli, delle attività e dei mestieri di chi lavora ogni giorno ai programmi radio e tv del Servizio Pubblico.”