RAMIFICAZIONI FESTIVAL 2025: la danza d’autore in Calabria si interroga su “KRONOS” e il valore del tempo

Cosenza, 14 ottobre 2025 – La Calabria si prepara ad accogliere l’eccellenza della danza d’autore. Prende ufficialmente il via questo venerdì 17 ottobre la IX edizione di Ramificazioni Festival, l’appuntamento più autorevole del Mezzogiorno dedicato ai linguaggi coreutici contemporanei.

Ideato e prodotto dall’Associazione Italìa & Co, punto di riferimento della danza nel territorio e riconosciuta dal Ministero della Cultura, il festival con la direzione artistica di Filippo Stabile si conferma un progetto di valorizzazione che trasforma la regione in un grande e dinamico palcoscenico diffuso.

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Festival per il 2025 abbraccia la tematica “KRONOS”, un percorso che indaga il tempo come dimensione umana, simbolica e universale. “Con Kronos vogliamo riflettere sul valore del tempo, sul suo impatto nelle nostre vite e nella nostra percezione del mondo,” dichiara il direttore artistico Filippo Stabile. “La danza diventa mezzo per raccontare il cambiamento, per dare corpo alla memoria e aprire nuovi spazi di senso.”

Dal 17 ottobre al 12 dicembre 2025, Ramificazioni Festival porterà in scena dodici appuntamenti tra Cosenza, Lamezia Terme e Rende, toccando luoghi simbolo dell’arte e della cultura calabrese: dal Teatro Alfonso Rendano e dal Palazzo della Provincia di Cosenza al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, fino al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende e alla Galleria Nazionale di Cosenza. Una rete culturale che a dicembre raggiungerà anche Polistena (RC), casa della compagnia Dracma.

Il festival si attesta ancora una volta come uno dei poli più vivaci della scena contemporanea del Sud, ospitando alcune delle realtà più significative della danza d’autore italiana. Ben sette compagnie in programma, infatti, sono state selezionate per la prestigiosa NID Platform 2025, la vetrina nazionale sostenuta dal Ministero della Cultura.

L’apertura, venerdì 17 ottobre al Palazzo della Provincia di Cosenza, è affidata alla compagnia Komoco con “The Fridas”, un duetto ispirato al celebre dipinto di Frida Kahlo e coreografato da Sofia Nappi. Un dialogo fisico che esplora le molteplici identità umane. La serata vedrà anche in scena il Nuovo Balletto di Calabria e la Balletto di Calabria Junior Company, a conferma del sostegno alle giovani realtà locali.

Il 19 ottobre, il prestigioso Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ospiterà la compagnia Create Danza – diretta da Filippo Stabile – che presenterà “Bolero Loop Escape”. Un’inedita rivisitazione del celebre “Bolero” di Maurice Ravel, nel 150° anniversario della nascita del compositore, che fonde le coreografie di Salvatore De Simone (Wayne McGregor Company) e dello stesso Filippo Stabile in un crescendo ipnotico.

Il festival si sposterà a Lamezia Terme, dove il 23 ottobre al Teatro Grandinetti sarà protagonista la compagnia Equilibrio Dinamico con “Confini Disumani”, ispirato a “Solo Andata” di Erri De Luca: una denuncia civile sulla perdita di umanità nel mondo contemporaneo.

Sempre al Grandinetti, il 2 novembre, si terrà la quarta edizione del Premio Cerati, rassegna dedicata ai Centri Danza calabresi e omaggio alla danzatrice Francesca Cerati, che premia la creatività autoriale locale con premi in denaro e la possibilità di presentare un progetto nell’edizione 2026.

Dal 20 al 22 novembre, il Palacultura Giovanni Paolo II di Rende (CS) aprirà una finestra sulle nuove tendenze della danza d’autore: in programma Dancehaus più con “Bromantica” e “Studio della Maschera Arcaica”, Codeduomo con “A Solo in the Spotlight” e l’internazionale Cie MF dalla Francia con “C’est Pas Grave”.

Il 27 novembre al Palazzo della Provincia di Cosenza torna Dancehaus più con “Diva + Presenza Reale” di Giovanni Insaudo, mentre il 29 novembre a Rende la scena si fa internazionale con Kor’sia & ResExtensa in “Wolf Spider” e Artemis Danza con la sua intensa rilettura di “Stabat Mater”.

Gran finale il 12 dicembre alla Galleria Nazionale di Cosenza, con un incontro d’eccezione: Spellbound Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza in “Dalla A alla Z”, un simbolo di dialogo tra due eccellenze della danza italiana.

Ramificazioni Festival 2025 rinnova così la sua missione di costruire una rete solida tra artisti e territorio, tra ricerca coreografica e formazione di nuovo pubblico, nel segno della bellezza, della sperimentazione e del dialogo tra le arti.

RAMIFICAZIONI FESTIVAL 2025 – “KRONOS” – IL CALENDARIO