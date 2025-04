Realizzazione di video interviste di storytelling imprenditoriale per dare slancio all’autoimprenditorialità

Narrare le storie d’impresa, i sogni, le aspettative e i traguardi di successo di chi, alla guida di un’Azienda, segna la propria crescita personale e professionale e quella del territorio in cui vive e opera.

E’ l’idea che la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, guidata dal Presidente Pietro Falbo, ha messo in atto per dare esempio e slancio all’autoimprenditorialità.

L’Ente camerale intende, infatti, selezionare n.6 neo-imprese costituite e attive nelle province di competenza alle quali dedicare la realizzazione di un’intervista audiovisiva per raccontare la storia della creazione e dello sviluppo dell’impresa nonché la storia del neo-imprenditore in modo da generare fiducia ed entusiasmo per altre iniziative imprenditoriali.

Le candidature per lo storytelling possono essere proposte ancora fino al 10 Aprile p.v. secondo ci criteri e le modalità previste dal relativo bando pubblicato sul sito camerale al link https://czkrvv.camcom.it/bando-per-la-selezione-di-imprese-per-la-realizzazione-di-video-interviste-di-storytelling-imprenditoriale-anno-2025/

Possono partecipare le imprese costituite a partire dal 2019 e attive da almeno 3 esercizi rientranti in una delle seguenti categorie: imprese a prevalente partecipazione femminile; imprese a prevalente partecipazione giovanile; startup e PMI innovative; imprese di seconda generazione.

I benefici previsti dal bando consistono nella fornitura all’impresa ammessa di un contributo figurativo, del valore complessivo di euro 2000 (finanziato nella misura del 100%), sotto forma di servizi reali che verranno erogati attraverso fornitore specializzato individuato dall’Ente camerale.

Per la realizzazione delle video-interviste gli imprenditori saranno supportati da personale specializzato della società in house Si.Camera.

Verranno, infatti, forniti servizi di consulenza e la condivisione degli obiettivi nella scelta della strutturazione dell’intervista-video; lo sviluppo del progetto con moderne tecnologie sia in ripresa che in montaggio; l’assistenza per la creazione dello script video condiviso seguendo la narrativa dello storytelling; l’intervista on line e il montaggio creativo con possibilità di animazioni, suoni, musiche regolarmente licenziate; la consegna del prodotto finito nel formato da utilizzare nelle varie piattaforme web e social.

L’intervento è realizzato dall’Ente camerale con con il supporto della sua Azienda Speciale Promocalabriacentro e la società in house Si.Camera, nell’ambito delle iniziative strategiche di sistema relative al progetto “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”.