Recruiting Day: il 28 marzo in Cittadella selezione personale per il TUI Magic Life resort di Pizzo

Nell’ambito delle iniziative della Giunta Regionale e del Dipartimento Lavoro, volte a favorire investimenti e occupazione in Calabria, il 28 marzo, dalle 09:30 alle 16:30, nelle sale ex-Museo della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà un nuovo Recruiting Day per la selezione di personale per il TUI Magic Life resort di Pizzo Calabro (VV).

Saranno selezionati circa 35 candidati per le seguenti posizioni: receptionist (3 posti), Cuochi (12 posti), baristi (8 posti), camerieri (10 posti).

Tutte le ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link: https://lavoro.regione.calabria.it/recruiting-day-in-cittadella-il-28-marzo-le-selezioni-del-tui-magic-life-resort/