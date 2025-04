RED su Street Food Fest “Reggio attrattiva e turistica, ma massima attenzione su decoro e pulizia urbana”

“L’importante kermesse, che per quattro giorni ha coinvolto un tratto della Via Marina, presa d’assalto da cittadini e turisti provenienti da ogni parte della regione e non solo, ha mostrato una Reggio Calabria attrattiva, turistica e pronta per la stagione estiva”.

Queste le dichiarazioni del Gruppo Consiliare R.E.D.

“Trentacinque casette del gusto, in un mix di sapori nostrani e non solo, presenti anche eccellenze di altre regioni d’Italia, musica e tanta energia veicolano in tutta la regione l’immagine di una città in crescita, con importanti idee da realizzare” dichiarano i consiglieri comunali Carmelo Versace e Antonino Castorina.

“Se da un lato si lavora in modo sinergico per offrire momenti di aggregazione e sviluppo alla nostra città, coinvolgendo vari settori economici e produttivi del territorio, dall’altro è fondamentale il lavoro che si sta portando avanti con l’assessore Filippo Burrone nel settore ambiente”.

“La nostra idea di città spiegano Carmelo Versace e Antonino Castorina condivisa con l’indirizzo politico che l’assessore Filippo Burrone sta rilanciando, è quella di evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, attraverso un maggiore controllo del territorio.

Sono già in campo droni e fototrappole, e parallelamente si punta a garantire una raccolta ordinata e puntuale, tanto in periferia quanto nel centro città. In questo modo vogliamo prepararci a una stagione estiva in cui le criticità riscontrate in passato possano essere definitivamente superate”.