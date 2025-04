RED sull’ingresso di Filippo Burrone nella Giunta Falcomatà “responsabili e coerenti per dare risposte concrete alla collettività”

“Con la nascita del movimento politico R.E.D. si è deciso di costruire un progetto civico aperto, plurale e democratico che ci consentisse di diventare punto di riferimento per tutti coloro i quali, non identificandosi nei partiti tradizionali, avevano tuttavia l’intenzione di contribuire ad un dibattito sulla nostra città e sull’intera area Metropolitana nel merito delle questioni da risolvere e dei problemi che vive il nostro territorio”.

E’ quanto afferma in una nota il Movimento politico Red.

“In questi mesi aggiungono i Consiglieri di Red abbiamo lavorato, con un impegno costante e diffuso su tutto il territorio comunale di Reggio Calabria, per sostenere e rilanciare l’azione amministrativa ed il programma politico del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che sosteniamo convintamente, portando proposte concrete e partecipando attivamente al confronto con i diversi livelli istituzionali.

Abbiamo chiesto ed ottenuto risorse a favore dei servizi essenziali e promosso riflessioni su temi di grande rilevanza come sanità, trasporti, aeroporto, bilancio generazionale e sistema carcerario”.

“La proposta del Sindaco di entrare a far parte della Giunta comunale di Reggio Calabria, la città più grande della Calabria, ci riempie di orgoglio e senso di responsabilità, e rafforza il nostro impegno per affrontare con determinazione le sfide che il movimento R.E.D. si è dato sin dalla sua costituzione”.

“A Filippo Burrone, nuovo Assessore della Giunta Falcomatà, spetterà il compito di rappresentare al meglio questo spirito all’interno dell’esecutivo, affiancato dai consiglieri comunali Antonino Castorina e Carmelo Versace, da sempre impegnati in un percorso coerente di presenza e proposta”.

“Un percorso che, da oltre dieci anni, ci vede protagonisti in un progetto politico-istituzionale che ha contribuito al superamento del piano di riequilibrio finanziario, alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, al potenziamento della pianta organica del Comune, al salvataggio delle società in house dal rischio default e a mantenere alta l’attenzione sui grandi temi della politica, rifiutando le logiche di quartiere, divisive o localistiche, che nulla hanno a che fare con i valori fondanti del nostro movimento”.

“Con coerenza e responsabilità, continueremo a lavorare per il bene della città, portando avanti la nostra visione attraverso l’impegno in Giunta, in Consiglio comunale e in tutte le Commissioni in cui siamo presenti, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e contribuire al percorso di crescita che sta vivendo Reggio Calabria”.