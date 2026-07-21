Referendum Sottosegretari, il TAR rigetta il ricorso di Occhiuto e conferma la validità dell’iter

​La Capogruppo del M5S in Regione Calabria Elisa Scutellà si compiace della decisione del TAR, e afferma “ Il Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza avanzata dal Governatore Roberto Occhiuto, conferma quanto andiamo ripetendo da mesi: la foga con cui il centrodestra tenta di bloccare lo strumento democratico del referendum è l’ennesima dimostrazione di un atteggiamento arrogante che conferma la loro allergia alla partecipazione.

Un comportamento che nasconde una sola realtà: il terrore per il giudizio popolare.”

“Occhiuto si è incaponito in un contenzioso legale con il solo scopo di difendere un provvedimento che non porta alcun beneficio ai calabresi.”

​Inaugurare la XIII consiliatura ponendo come atto prioritario una riorganizzazione che risponde unicamente a logiche di spartizione e al mantenimento degli equilibri interni alla maggioranza rappresenta un segnale di gravissima chiusura e disinteresse nei confronti dei cittadini.

Si tratta di una scelta ostentata con arroganza che nulla ha a che vedere con l’efficienza amministrativa o con il reale miglioramento della governance regionale.

Continua la Capogruppo :”I calabresi affrontano quotidianamente emergenze drammatiche sul fronte dei servizi essenziali, del lavoro e dello sviluppo economico. Impegnare il dibattito e le risorse della Regione per blindare nuove figure è una condotta politica irresponsabile.”

​L’auspicio, fa sapere la Scutellà, “è che di fronte a questo ennesimo pronunciamento Occhiuto e la sua maggiornaza abbiano la maturità di mettere da parte la loro mancanza di rispetto per i processi partecipativi, accettino la sfida della democrazia senza temere il volere dei cittadini, e decidano finalmente di indirizzare ogni energia e risorsa economica verso ciò che è davvero urgente per il futuro della Calabria.”

Conclude la Scutellà: “Ancora una volta, il diritto prevale sulla pretesa di piegare le regole agli interessi del potere. La democrazia non si teme: si rispetta.”