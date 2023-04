Reggio accoglie il suo Giro ciclistico, grande entusiasmo a piazza Italia per il Villaggio Hospitality e la presentazione dei team

Grande partecipazione a Reggio Calabria al Villaggio Hospitality di piazza Italia e a Palazzo Alvaro per la presentazione dei team che formeranno la griglia del “Giro ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

In tanti hanno preso parte alla kermesse che ha visto sfilare le squadre prima in piazza Italia e poi nel salone “Umberto Boccioni” del Palazzo sede della Città Metropolitana.

Protagonisti assoluti gli atleti della nazionale di ciclismo guidata dal Ct Davide Bennati e dal capitano plurimedagliato campione olimpico Elia Viviani.

Ha preso vita intanto il Villaggio Hospitality allestito per celebrare, nel migliore dei modi, il grande ritorno di una competizione che ha segnato la storia del ciclismo meridionale dell’ultimo secolo e che mancava da oltre dieci anni.

Nonostante il maltempo, i reggini si sono raccolti in massa per celebrare quello che è stato riconosciuto come vero e proprio evento nel palinsesto sportivo nazionale. Musica, performance dal vivo, sport all’aperto, danza e stand per la degustazione di prodotti tipici hanno accolto una città che è tornata a stringersi intorno al suo Giro.

“Una Piazza Italia colorata ed agghindata a festa hanno commentato a margine il Sindaco facente funzioni Carmelo Versace ed il Delegato allo Sport della Città Metropolitana Giovanni Latella una gioia vederla e viverla per quanti attendevano da tempo il ritorno di una competizione che ha registrato, negli anni, la partecipazione di autentici miti del ciclismo internazionale. Nulla è stato lasciato al caso.

L’organizzazione, perfetta anche nei minimi dettagli, ha consentito di godere appieno l’esperienza delle due ruote. Una chicca per gli appassionati, ma non solo”.

Tanti infatti sono stati i curiosi che hanno raccolto l’opportunità di conoscere ed approfondire gli aspetti più intriganti di uno sport che ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del nostro Paese. Particolarmente apprezzata è stata l’area riservata al “rolling bike”, così come la gimkana ciclistica per i bambini.

E poi minibasket, spinning, ginnastica, danza. Insomma, un momento in cui lo sport è stato il protagonista indiscusso.

“Questo appena iniziato, dunque, è davvero un weekend dedicato alle famiglie che hanno l’opportunità di trascorrere ore liete e spensierate nel cuore della città.

La festa, ad ogni modo, continuerà per tutta la giornata di domenica. Il villaggio hospitality di Piazza Italia, infatti, rimarrà aperto finché gli atleti non arriveranno in volata al traguardo del Lungomare monumentale “Italo Falcomatà”.

Poi hanno concluso Versace e Latella si potrà iniziare a programmare la prossima edizione per consacrare il Giro della Città metropolitana di Reggio Calabria tra i migliori appuntamenti ciclistici del Meridione d’Italia. Reggio ed i reggini hanno mostrato un apprezzamento senza eguali”.