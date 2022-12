Reggio, Associazione Dedalo: grande successo per inaugurazione Collettiva d’Arte “Anime Nuove”

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

La Collettiva d’Arte “Anime Nuove” organizzata dall’Associazione Dedalo e Curata da Silvana Marrapodi, per la 3^ edizione è stata accolta presso la Galleria di Palazzo San Giorgio. Numerosi i visitatori che ieri si sono soffermati ad ammirare le opere degli artisti Giuseppe Iaria, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Federica Passaro, Carmelo Viglianisi. In mostra anche la stilista Cheren Hesse Surfaro con abiti d’alta moda ispirati al Barocco.

Le opere, accuratamente selezionate, sono ispirate al Natale, ai luoghi nascosti della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Ogni artista è stato lasciato libero di esprimersi con la tecnica preferita, dal figurativo, all’astratto, al surreale, al concettuale, alla ceramica, ognuno è riuscito a realizzare opere straordinarie, che hanno strabiliato il numero pubblico presente.

La serata inaugurale si è conclusa con lo spettacolo – monologo teatrale “Blu Sporco – The Third Place” dal giovane attore e regista Giuseppe Polimeno, il quale ha interpretato il ruolo di un umano vivente in un bunker post apocalittico, che scopre la necessità di uscire e salvare il Mondo un passo alla volta.

La mostra continuerà con l’intervento della Drag Queen Lady Patata, interpretata da Samuele Gullì, e si concluderà il 30 Dicembre 2022 con un’estemporanea d’Arte.

Il consigliere Mario Cardia, sempre vicino all’Associazione Dedalo, afferma:

“Una mostra bellissima, grazie all’associazione Dedalo ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento che arricchisce il Natale reggino.

Una crescita esponenziale dell’Associazione Dedalo che è ormai una realtà consolidata nel nostro territorio”, conclude il Consigliere Comunale Mario Cardia