Reggio Calabria: 12esimo raduno delle Fiat 500 in occasione della Festa di Madonna

Reggio Calabria, 16 settembre 2025 – Una Reggio Calabria sempre più in balia del movimento per celebrare la Madonna del Miracolo. I festeggiamenti, che includono solenni cerimonie religiose miste a spettacoli musicali in live e fiere enogastronomiche, prevedono anche la sfilata delle Fiat 500 che nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre, hanno attirato fiumi di gente in Piazza Duomo.

Tanti gli appassionati cinquecentisti che durante il raduno delle auto più iconiche al mondo, hanno condiviso emozioni uniche; un modo per incrementare le conoscenze, stringere nuovi rapporti di amicizia e riscoprire che oltre ad una mera passione legata alle macchine d’ epoca, ad accomunarli c’è anche il ricordo nostalgico del passato.

Chi è cinquecentista in fondo si sente “ragazzo”, perché la FIAT 500 è per lui sinonimo di giovinezza e spensieratezza.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente fiduciario regionale Enzo Polimeni, grato ancora una volta per la tanta affluenza a questo evento che per il dodicesimo anno consecutivo mira ad esprimere riconoscenza e devozione alla Madonna della Consolazione.

Interviste di Graziano Tomarchio