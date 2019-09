Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio una mostra fotografica a sostegno dell’Hospice

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto visita alla mostra fotografica “Dignità al tempo”, organizzata da volontari e sostenitori dell’Hospice lungo la galleria di Palazzo San Giorgio e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria.

Dal confronto con Filippo Latella, autore delle bellissime immagini che ritraggono momenti di vita quotidiana all’interno della struttura di Via delle Stelle, è nata la volontà di prolungare l’iniziativa fino alla fine delle festività mariane.

“Stare al fianco degli ammalati e delle loro famiglie ha detto il primo cittadino non è soltanto un dovere istituzionale, ma ancor prima un obbligo etico e morale per chi riconosce il valore dell’esistenza umana in ogni suo singolo momento, anche il più drammatico”.

L’idea della mostra è frutto dell’incontro fra il sindaco Falcomatà ed alcuni volontari dell’Hospice che, lo scorso luglio, hanno raccolto il sostegno dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di un’iniziativa destinata a sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato momento che sta vivendo una delle esperienze più significative nell’intero contesto sanitario locale.

Proprio in quell’occasione, Falcomatà, rivolgendosi ai volontari, ha ribadito come “non sarete mai soli perché l’Hospice, da 13 anni, eroga un servizio di cure palliative e non che rappresenta un unicum nell’intera regione.

Per questo, è obbligatorio pensare ai bisogni degli ammalati e dei loro familiari tenendo in considerazione le necessità delle altissime professionalità dedicate anima, cuore e corpo ad una causa nobilissima. È in luoghi come l’Hospice, infatti, che si può misurare la dimensione del saper essere umani”.