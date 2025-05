Reggio Calabria al centro della terapia intensiva: al via “Intensive Care in Rhegion” con focus sulla medicina di precisione

Reggio Calabria diventa, il 16 e 17 maggio 2025, il punto di riferimento nazionale per la terapia intensiva grazie al congresso “Intensive Care in Rhegion – Focus on Precision Therapy in ICU”, ospitato nell’Aula Magna dell’Università degli Studi Mediterranea. Un evento ECM di alto profilo scientifico, che ha richiamato specialisti, ricercatori e clinici da tutta Italia per confrontarsi sulle sfide emergenti nella medicina intensiva.

Con la responsabilità scientifica di Sebastiano Macheda e Bruno Viaggi e il contributo del Comitato scientifico coordinato da Marco Tescione, l’incontro ha approfondito il ruolo delle terapie personalizzate nei contesti critici, con focus specifici sull’immunomodulazione, le infezioni multiresistenti, l’intelligenza artificiale, la ventilazione meccanica e le tecnologie avanzate come l’ECMO.

Tra le relazioni più attese, quella del professor Massimo Antonelli sulla nuova edizione della SSC (Surviving Sepsis Campaign), seguita dagli interventi di Massimo Girardis e Elena Bignami su immunoterapia e intelligenza artificiale applicata alla terapia intensiva. Cruciali anche gli aggiornamenti presentati da Luigi Principe e Carlo Tascini sull’epidemiologia e i nuovi approcci terapeutici nelle infezioni complesse.

Nella seconda giornata, spazio a temi come la ventilazione associata a polmonite (VAP), il ruolo del supporto extracorporeo nei casi di ARDS e shock settico, e l’importanza della nutrizione personalizzata nei pazienti con insufficienza respiratoria. Di rilievo gli interventi di Gennaro De Pascale, Paolo Navalesi e Giacomo Grasselli.

Ampio spazio, inoltre, alla diagnostica avanzata nelle infezioni fungine e gastrointestinali, con focus curati da Claudio Muzzupappa e Antonietta Meliadò, mentre Vincenzo Di Pilato ha posto l’accento sulle opportunità offerte dalla genomica nella microbiologia clinica.

Con la partecipazione di oltre cento professionisti tra medici, biologi e farmacisti ospedalieri, l’evento ha rappresentato un’occasione formativa strategica per la sanità calabrese e nazionale. A chiusura dei lavori, è intervenuto nuovamente il dottor Macheda, sottolineando l’importanza di una formazione continua e aggiornata per garantire cure sempre più efficaci e mirate in terapia intensiva.