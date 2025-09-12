Reggio Calabria: al via alla IV edizione del “Scirubetta Festival” in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Miracolo

Reggio Calabria, 12 settembre – Reggio Calabria si prepara ad accogliere per il quarto consecutivo il “Scirubetta Festival”, la fiera del gelato artigianale che si terrà nei giorni dedicati ai festeggiamenti in onore alla Madonna del Miracolo, dal 13 al 16 settembre.

Sul lungomare Falcomatà fervono i preparativi per il festival pronto ad ospitare ben 34 gelatieri provenienti non solo dal territorio nazionale ma anche da America, Giappone, Tunisia, Ungheria, Polonia e Belgio.

Il chilometro più bello del mondo diverrà dunque un palcoscenico su cui calcheranno maestri gelatieri, professionisti del settore della carta stampata e della televisione; quattro sere all’insegna dell’esperianze sensoriali più uniche con annesso assaggio di gusti unici, frutto del lavoro di chi fa del gelato la sua più grande passione. Il tutto sarà arricchito da spettacoli, show cooking e intrattenimento per i più piccoli.

Il termine “Scirubetta” che dà il nome al Festival deriva dall’arabo “sherbet”, letteralmente bevanda fresca. Trattasi di un’antica calabrese preparata con neve e melassa di fichi (o mosto cotto), successivamente aromatizzata al caffè, agrumi o cioccolato.

Angelo Musolino, presidente della Confederazione Pasticcieri Italiani e mente dell’iniziativa, ha definito Reggio Calabria “capitale mondiale del gelato” e garantisce per il prossimo anno un’aumento degli spazi in cui tenere la manifestazione per accogliere sempre più gelatieri da oltre nazione.