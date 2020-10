Reggio Calabria, Albanese: Cimiteri aperti dalle 7 alle 17 fino al 2 novembre

Condividi

«Tutti i cimiteri cittadini sono aperti e rimarranno aperti anche domenica primo novembre e lunedì 2 novembre, con orario continuato, dalle ore 7 alle ore 17».

Lo fa presente l’assessore comunale al settore Rocco Albanese, osservando al contempo come l’accesso dei cittadini di Reggio Calabria al Cimitero centrale di Condera e nelle varie strutture periferiche debba tuttavia svolgersi in maniera disciplinata, nella rigorosa osservanza di tutte le misure per arginare il propagarsi del Covid19: «All’ingresso di ogni camposanto sarà presente un addetto munito di termoscanner e incaricato di misurare la temperatura di ciascun utente. Inoltre – osserva il componente della giunta Falcomatà – l’accesso non sarà consentito a chi risulterà sprovvisto di mascherina».

Sempre per ragioni riconducibili al contrasto alla pandemia in corso, fa sapere Albanese, quest’anno al Cimitero centrale di Condera non sarà celebrata la Santa Messa solenne in suffragio di tutti i defunti: «Purtroppo la comunità sarà costretta a rinunciare al tradizionale rito religioso – rimarca il neoassessore comunale – proprio per evitare assembramenti potenzialmente fonte di contagio.

Per la medesima ragione, sotto il profilo civile l’Amministrazione comunale si limiterà alla sobria cerimonia in forma ristretta in programma per le 10 del 2 novembre al Cimitero di Condera: la deposizione di corone d’alloro al Sacrario dei caduti di tutte le guerre, al Monumento per le vittime del terremoto del 1908 e in suffragio dei Vigili urbani sepolti al Cimitero centrale. A seguire, sarà inoltre deposta una corona al Monumento al Milite Ignoto, presso il Cimitero di Archi; anche in questo caso, la cerimonia avrà luogo in forma ridotta».