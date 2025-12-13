Reggio Calabria, annullato l’evento in programma sul Viale Aldo Moro

Nota integrale

È stato annullato l’evento “Sogno di Natale: il viale Aldo Moro tra luci e magie”, inserito nell'”Allegria Festival – Christmas edition”, rassegna promossa dall’Associazione culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, sotto la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Natale nei quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria – POC_RC I.3.1.e, previsto per la giornata di oggi sul Viale Aldo Moro, a Reggio Calabria.

La decisione si è resa necessaria a seguito dell’ordinanza emanata dall’Ufficio Viabilità del Comune in data 12 dicembre, che non ha autorizzato l’interdizione totale alla circolazione e alla sosta sull’intero viale.

L’ordinanza comunale ha infatti consentito la chiusura soltanto del tratto compreso tra via San Giuseppe e via Gebbione, una limitazione che rende impossibile lo svolgimento della manifestazione così come era stata progettata. Le iniziative previste richiedevano infatti il coinvolgimento dell’intera area commerciale del Viale Aldo Moro e specifiche condizioni di sicurezza che, in assenza della chiusura completa dell’asse viario, non possono essere garantite.

Gli organizzatori hanno espresso rammarico per il disagio arrecato a cittadini, commercianti e visitatori, sottolineando come la decisione sia stata presa esclusivamente per tutelare la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento dell’evento.

È già in corso il lavoro per individuare una nuova data: l’obiettivo è riprogrammare la manifestazione nelle prossime settimane, auspicando una soluzione condivisa che consenta di valorizzare pienamente il Viale Aldo Moro e le sue attività commerciali.