Reggio Calabria: approvato il bilancio di previsione 2020, la soddisfazione del sindaco Falcomatà

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha approvato il bilancio di previsione 2020. Al termine della seduta il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso massima soddisfazione per l’approvazione del documento contabile.

Un bilancio sofferto ha affermato il sindaco sul quale in pochi forse avrebbero scommesso, un bilancio che è stato possibile grazie a ciò che siamo riusciti ad ottenere con l’ormai famoso e provvidenziale Decreto Agosto, nel quale grazie all’interlocuzione con il Governo sono state inserite le risorse necessarie a cancellare il debito ingiusto e quindi sanare il pesante disavanzo che da quasi un decennio ormai pesava sulle teste dei nostri concittadini.

Dopo l’approvazione di oggi, per la quale ringrazio l’Assessore alle Finanze Irene Calabrò, il Presidente della Commissione Bilancio Armando Neri e tutto il settore Finanze per il proficuo lavoro svolto ha spiegato ancora Falcomatà a partire dalla prossima annualità 2021, saremo finalmente nelle condizioni di chiedere alla Corte dei Conti di uscire da quel piano di riequilibrio, varato in epoca commissariale, che in questi anni ci ha costretto a tasse e tributi locali al massimo delle tariffe, a fronte di servizi pubblici essenziali purtroppo nemmeno lontanamente commisurati a quello che i cittadini hanno pagato a causa delle cattive gestioni amministrative e contabili del passato.

Oggi il passato ce lo lasciamo finalmente alle spalle, attraversiamo una sorta di purgatorio che ci porterà in breve tempo a raggiungere livelli ottimali nella gestione dei servizi, per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per costruire una città più equa, moderna ed efficiente.

Dispiace che questo bilancio sia stato votato a maggioranza, senza il contributo dei consiglieri di opposizione, soprattutto in virtù di tutte le falsità e le mistificazioni fatte durante l’ultima campagna elettorale sulle questioni inerenti il bilancio del nostro Comune e sul reale apporto che avrebbe determinato il Decreto Agosto.

Oggi facciamo finalmente chiarezza e certifichiamo una volta per tutte, con questo bilancio, ciò che da mesi auspicavamo e che si è realizzato grazie al contributo concreto e fattivo del Governo nazionale ed in particolare con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, con il quale abbiamo interloquito a lungo ed in maniera molto proficua.