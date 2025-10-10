Reggio Calabria: arrestati tre giovani per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi da sparo aggravato dal metodo mafioso – VIDEO

Reggio Calabria, 10 ottobre 2025 – Questa mattina, il personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria su richiesta del GIP del Tribunale reggino e della Direzione Distrettuale Antimafia ha arrestato tre giovani per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi con. l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini risalgono al 15 luglio scorso, quando un uomo era stato gravemente feriti da alcuni colpi di fucile in pieno centro cittadino.

Dalle prime ricostruzioni, il tutto avrebbe avuto origine da una lite scatenatasi a seguito dell’incendio di un’autovettura nei pressi dell’abitazione degli indagati.

I tre giovani, due dei quali fratelli, avrebbero accusato l’uomo di arrecare disturbo alla madre di questi ultimi e per aver operato senza autorizzazione nella zona sotto il loro controllo, rivendicando il nome di una nota ‘ndrina della periferia sud di Reggio Calabria.

I giovani avrebbero pertanto hanno dapprima malmenato il malcapitato con una mazza da baseball, poi, non contenti, hanno prelevato un fucile facendogli fuoco e colpendolo gravante all’addome e alle gambe.

A causa delle gravi ferite riportate, alla vittima è necessaria l’amputazione dell’arto inferiore destro

Gia lo scorso 4 novembre, uno dei tre indagati era stato posto in fermo con una misura cautelare detentiva per possesso abusivo di armi da sparo quali due fucili a canne mozze, pistole con matricola abrasa e diverse munizioni.