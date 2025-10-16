Reggio Calabria: arrestato un 39enne per illecita di merce di dubbia provenienza – VIDEO

Reggio Calabria, 16 ottobre 2025 –

Nella mattina di martedì 14 ottobre, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha arrestato un 39

enne rumeno con l’accusa di vendita illecita ed esposizione di merce di dubbia provenienza.

Il tutto ha avuto inizio durante un’ordinaria operazione di controllo nel centro della città metropolitana, quando gli agenti della polizia commerciale hanno notato un ambulante, che sprovvisto di alcun titolo autorizzato alla vendita, si è dato alla fuga, montando fulmineamente a bordo della sua auto senza esibire i documenti.

Nell’inseguimento da parte della Commerciale, l’uomo avrebbe messo a repentaglio la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Raggiunto sotto la sua abitazione, il venditore, che ha continuato ad opporre resistenza è stato trasferito presso il Comando di Polizia Locale che ne ha dichiarato lo stato di fermo. A confermare le accuse che pendono sul 39 enne, le deterrete poste in vendita abusivamente rinvenute nelle operazioni di perquisizione del suo veicolo.

A convalidarne l’arresto, il Tribunale di Reggio Calabria.