Reggio Calabria: arrestato un 66enne per resistenza a pubblico ufficiale. Era alla guida di un veicolo senza revisione – VIDEO

Reggio Calabria, 30 ottobre 2025 –

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha sanzionato e arrestato un uomo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per guida senza copertura assicurativa.

L’indiziato, un 66enne, è stato individuato in Piazza Camagna, a Reggio Calabria, mentre viaggiava a bordo del suo veicolo privo di assicurazione, appartenente ad una persona defunta, e da 3 anni non revisionato.

Alle attività sanzionatorie degli agenti, l’uomo avrebbe risposto con violenza, oltraggiando platealmente il personale della Locale, oltre che a minarne le competenze.

Tale atteggiamento ha richiesto l’ausilio di un’altra pattuglia, che arrivata sul posto, ha calmato il 66enne, ora deferito all’autorità giudiziaria.

Il veicolo su cui viaggiava, spesso anche in zone a traffico limitato, è stato sequestrato.