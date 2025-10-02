Reggio Calabria: assolti il dott. Enzo Amodeo. Era finito sotto processo a seguito di una denuncia

Polistena (RC), 2 ottobre 2025 – Il tribunale di Reggio Calabria ha assolto il dott. Enzo Amedeo, ex primario del reparto di cardiologia dell’ospedale di Pellaro,

a seguito della denuncia da parte di una cardiologa.

Ad Amodeo si deve la rivoluzione della cardiologia, prima tra tutti nei reparti dell’ospedale reggino sotto la sua magistrale direzione, con una sempre più dedizione a coloro che non potevano permettersi le cure fuori regione.

Risultati i suoi che sono ancora visibili, e ad oggi la verità è venuta a galla