Reggio Calabria, ATAM: Consentita la capienza del 80% sui bus

ATAM, comunica che da oggi è possibile occupare tutti i posti a sedere, Governo e Regioni hanno ripristinato il limite di riempimento dei mezzi all’80% nelle zone bianche. Sarà quindi possibile occupare tutti i posti a sedere (stiamo rimuovendo gli adesivi), ed il 20% di capienza non utilizzabile è individuata, infatti tra i posti a in piedi.

La mascherina resta obbligatoria

Coprite bene naso e bocca per tutta la durata del viaggio. Non toglietela per bere, mangiare o parlare al telefono.

I trasgressori possono essere sanzionati dalle Forze dell’Ordine.

Fate il biglietto via app o contactless

Si evita così l’attesa alle rivendite, oltre a ridurre le occasioni di contagio, dalla nostra app si comprano con carta di credito biglietti ordinari, giornalieri ed abbonamenti, dalla app si ricarica il mensile, si rinnova l’annuale e si comprano i settimanali, pagando con carta di credito o PayPal.

In viaggio

In situazioni di necessità il conducente può fermare la vettura e richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. • Per salire, usate le porte posteriori. Lasciate prima scendere • Se il mezzo in arrivo è al completo, aspettate quello dopo • A bordo considerate tutto lo spazio a disposizione

In linea con le indicazioni pervenute dagli Enti ed Autorità competenti, ATAM continua nel proprio piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avveniva abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico. Inoltre ha previsto delle misure per ciò che riguarda gli utenti ed i comportamenti da tenere sui mezzi e nelle aree di sosta dove vi è la salita e la discesa dai mezzi.

Nello specifico:

l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno.

i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avverrà secondo flussi separati: la salita da una porta e la discesa dall’altra porta; utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app

Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

Ricordiamo di indossare OBBLIGATORIAMENTE una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

L’azienda vuole inoltre ricordare, che la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.