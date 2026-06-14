Reggio Calabria brilla per legalità, memoria, umanità e talento sul prestigioso palcoscenico della Città del Vaticano.

Nella solenne cerimonia di chiusura dell’anno istituzionale dell’Istituto Nazionale Azzurro sodalizio fondato e presieduto dal Cav. Dott. Lorenzo Festicini la comunità reggina ha vissuto un momento di assoluto protagonismo, vedendo celebrati i propri figli migliori in una serata che ha unito il territorio ai vertici delle istituzioni e delle forze armate nazionali.

L’evento ha goduto della prestigiosa presenza, in qualità di ospite d’onore, del Generale di Corpo d’Armata Fernando Paglialunga, che ha conferito ulteriore solennità alla manifestazione.

I prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati congiuntamente dal Presidente Festicini e da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco.

Tra i reggini premiati spicca la figura del Dott. Giuseppe Lombardo, Procuratore della Repubblica e fiero cittadino di Reggio, insignito del prestigioso riconoscimento “per l’instancabile impegno giudiziario e la profonda rettitudine morale.

Magistrato di prima linea, con la sua azione quotidiana riafferma il valore della giustizia come pilastro fondamentale per il riscatto e la libertà del territorio”. La sua presenza e il suo premio incarnano la parte più nobile della città dello Stretto, che lotta ogni giorno a difesa della verità.

Forte e orgogliosa anche la presenza del Dott. Annunziato Squillaci, stimato medico reggino premiato “per aver posto la propria professionalità medica al servizio degli ultimi. Medico umanitario di grande spessore, incarna i valori universali della solidarietà, portando cura e sollievo laddove il bisogno è più urgente”.

La sua figura porta in Vaticano il cuore grande e lo spirito di sacrificio della terra reggina. La serata ha regalato due momenti di straordinaria e profonda commozione legati alla memoria storica e affettiva di Reggio: Sig. Bruno Ielo (Alla Memoria): Autentico simbolo di coraggio e legalità, il premio a quest’uomo giusto che ha pagato con la vita la propria onestà è stato ritirato dalla figlia Daniela.

Il suo sacrificio resta un faro intramontabile nella lotta per una società libera. Mons. Paolo Giunta (Alla Memoria): Storico pastore e guida spirituale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, il cui premio è stato ritirato dal nipote Franco, a testimonianza di un’eredità indelebile di carità e saggezza nel cuore della città.

Il futuro e la freschezza del territorio sono stati invece rappresentati dal talento della giovanissima ginnasta reggina Caterina Fotia, premiata per la passione e la grazia nella danza ritmica, esempio di sani valori sportivi e sacrifici ripagati dal sorriso.

Il valore della manifestazione è stato amplificato dalla presenza di altissime cariche dello Stato e delle Forze Armate che hanno condiviso il palcoscenico dei premiati:

Gen. S.A. Antonio Conserva: Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, celebrato per la sua straordinaria guida strategica, la lungimiranza nelle visioni di deterrenza e la tutela della sicurezza globale ed europea. T. Col. C.S.A. r.n. Giovanni Ferrante: Ufficiale Medico dell’Esercito Italiano, riconosciuto per l’eccezionale contributo alla scienza medica e il costante supporto umano ai bambini malati e alle loro famiglie.

Maggiore Lorenzo Anelli: Ufficiale Medico dell’Esercito Italiano, che ha saputo coniugare il rigore militare con una instancabile dedizione alla salvaguardia della vita umana.

Sig. Alessandro Calista: Agente della Polizia di Stato, premiato per il non comune senso del dovere e lo spirito di sacrificio a difesa della sicurezza pubblica e della convivenza civile.

Un evento solenne che unisce l’alto valore strategico dei vertici istituzionali del Paese al cuore pulsante di Reggio Calabria, una terra capace di esprimere eroi della legalità, eccellenze professionali, altruismo e memoria viva.