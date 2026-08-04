Reggio Calabria capitale delle neuroscienze educative: arrivano gli incontri con Daniela Lucangeli

Due appuntamenti di rilievo dedicati alle neuroscienze, all’educazione e al benessere delle nuove generazioni animeranno Reggio Calabria nei prossimi giorni, con la partecipazione della professoressa Daniela Lucangeli, tra le massime esperte italiane di psicologia dello sviluppo e neuroscienze educative.

Il primo incontro è in programma lunedì 10 agosto, alle 16.30, nella Sala “Perri” di Palazzo Alvaro, dove saranno presentati i risultati scientifici del progetto “Respiro Sento”, promosso dal CNIS – Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati di Reggio Calabria e dalla FIDESP, in collaborazione con lo spin-off Minde4Children dell’Università di Padova.

L’iniziativa, sostenuta dall’europarlamentare Giuseppina Princi, ha coinvolto gli Istituti Comprensivi “Cassiodoro Don Bosco”, “Telesio Montalbetti”, “Foscolo” di Bagnara Calabra, oltre agli istituti di Marina di Gioiosa Ionica e Mammola, mettendo in evidenza come la respirazione consapevole possa incidere positivamente su concentrazione, memoria e benessere emotivo degli studenti, grazie agli effetti sul sistema nervoso e sulla regolazione dello stress.

Il secondo appuntamento si terrà invece sabato 15 agosto, alle 21, in Piazza Castello, con la Lectio Magistralis “Errando… strada facendo”, che rappresenta la tappa conclusiva del progetto nazionale “Scienza Servizievole in Cammino”, guidato da Bepi Giorato e Martina Gottardo.

Al centro dell’incontro ci sarà il valore educativo dell’errore, considerato dalle neuroscienze uno strumento fondamentale per favorire apprendimento, creatività e sviluppo dell’intelligenza emotiva. La serata offrirà anche l’occasione per riflettere sull’importanza di rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglie e comunità.

I due eventi sono organizzati dal CNIS Reggio Calabria, in collaborazione con lo spin-off Minde4Children dell’Università di Padova, Scienza Servizievole in Cammino, Potenzia-Mente, Equilibri Pedagogici, gli istituti scolastici partner e con il coordinamento della FIDESP.

«La scuola del futuro nasce dall’incontro tra ricerca scientifica, educazione e comunità – sottolineano gli organizzatori –. Con questi due appuntamenti Reggio Calabria diventa un punto di riferimento nazionale per il confronto sui temi dell’apprendimento, del benessere e della crescita delle nuove generazioni».

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è rivolta a dirigenti scolastici, docenti, educatori, psicologi, pediatri, studenti, famiglie e a tutti i cittadini interessati.