Reggio Calabria: Castorina “Approvazione definitiva schema di bilancio dimostra solidità dell’azione di palazzo Alvaro”

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

La situazione di emergenza nazionale e regionale per via della Pandemia Covid-19 non può fermare l’attività politica ed amministrativa in primo luogo al fine di coordinare e gestire l’emergenza ed allo stesso tempo programmare la fase di ricostruzione queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio e Componente della Direzione Nazionale del Pd a margine del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Finalmente oggi si conclude l’iter di approvazione del Bilancio di Palazzo Alvaro grazie ad un lavoro condiviso ed attento da parte di tutto il settore economico finanziario guidato dal Dirigente Vincenzo Cuzzola che in questa complessa situazione ha dato prova di professionalità e competenza.

Il Bilancio di Palazzo Alvaro è sano e solido e sopratutto consentirà di aprire la fase di implementazione del personale con i concorsi pubblici e sostenere le fasce più deboli della popolazione presente nell’area Metropolitana di Reggio Calabria con interventi economici mirati e programmati.

Tra le risorse inserite la volontà di puntare sulle nuove generazioni sostenendo formazione ed Università intese come risorse culturali e di crescita delle nostra città ; l’Ambiente , Edilizia e sostenibilità vista anche l’attività di coordinamento che ci viene finalmente delegata dalla Regione Calabria ed un attenzione particolare alle nostra strade ex provinciali per anni abbandonate e che oggi potranno vedere i primi interventi di messa a norma ed in sicurezza queste le dichiarazioni del delegato al Bilancio di Palazzo Alvaro Antonino Castorina.

Tra i vari interventi grazie ad un mio emendamento predisposto con il collega Crea, prosegue Castorina, abbiamo messo anche un punto sulle somme derivanti dai danni alluvionali del 2015, una misura di circa un milione e mezzo di Euro destinati al ripristino dei danni avvenuti nel 2015.

L’amministrazione Falcomatà si è occupata anche di gestire l’esistente, oltre le somme prelevate dal fondo di riserva per acquistare apparecchiature elettromedicali in favore dei reparti Covid-19 degli ospedali del territorio sono state impegnate ulteriori risorse per fornire nuovi strumenti d’indagine medica agli esperti del comparto sanitario territoriale dichiara Castorina.

Insieme al delegato al personale Riccardo Mauro e su impulso del Sindaco anche per chi in questi giorni è rimasto in prima linea come gli agenti della Polizia Metropolitana non solo plauso e gratitudine ma una richiesta di implementazione del fondo necessario per le loro attività.

Continueremo conclude Castorina con le nostre idee e con la nostra squadra a superare l’ermergenza Covid 19 ed avviarci verso la fase di ricostruzione di Reggio Calabria non con parole ma con azione concrete come fatto fino ad ora.