Reggio Calabria
Reggio Calabria celebra il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri
- REGGIO CALABRIA – Sarà la suggestiva cornice del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ad ospitare, il prossimo 5 giugno, la cerimonia ufficiale per il 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi per la Benemerita e sarà caratterizzato dalla presenza delle rappresentanze dei Reparti dell’Arma operanti sul territorio, schierate lungo uno dei luoghi simbolo della città dello Stretto.
La scelta del Lungomare Falcomatà non è casuale. L’obiettivo è quello di avvicinare ulteriormente l’Arma alla cittadinanza, condividendo con la comunità una ricorrenza che celebra oltre due secoli di storia, servizio e impegno a tutela della sicurezza pubblica.
Nel corso della cerimonia saranno ricordati i valori che da sempre contraddistinguono l’operato dei Carabinieri: legalità, vicinanza ai cittadini, spirito di sacrificio e dedizione al bene comune. Un legame profondo con il territorio che si rinnova quotidianamente attraverso il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini dell’Arma nelle città, nei piccoli centri e nelle aree più periferiche del Paese.
La manifestazione si inserisce nel programma delle celebrazioni nazionali dedicate all’anniversario della fondazione dell’Arma e rappresenta un’occasione per rendere omaggio all’attività svolta dai Carabinieri al servizio delle istituzioni e della collettività.
Un appuntamento aperto alla partecipazione della cittadinanza che consentirà di vivere da vicino una ricorrenza particolarmente sentita e di riaffermare il rapporto di fiducia che da oltre duecento anni lega l’Arma dei Carabinieri alle comunità locali.