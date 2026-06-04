Reggio Calabria

Reggio Calabria celebra il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

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  1. REGGIO CALABRIA – Sarà la suggestiva cornice del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ad ospitare, il prossimo 5 giugno, la cerimonia ufficiale per il 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
    L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi per la Benemerita e sarà caratterizzato dalla presenza delle rappresentanze dei Reparti dell’Arma operanti sul territorio, schierate lungo uno dei luoghi simbolo della città dello Stretto.
    La scelta del Lungomare Falcomatà non è casuale. L’obiettivo è quello di avvicinare ulteriormente l’Arma alla cittadinanza, condividendo con la comunità una ricorrenza che celebra oltre due secoli di storia, servizio e impegno a tutela della sicurezza pubblica.
    Nel corso della cerimonia saranno ricordati i valori che da sempre contraddistinguono l’operato dei Carabinieri: legalità, vicinanza ai cittadini, spirito di sacrificio e dedizione al bene comune. Un legame profondo con il territorio che si rinnova quotidianamente attraverso il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini dell’Arma nelle città, nei piccoli centri e nelle aree più periferiche del Paese.
    La manifestazione si inserisce nel programma delle celebrazioni nazionali dedicate all’anniversario della fondazione dell’Arma e rappresenta un’occasione per rendere omaggio all’attività svolta dai Carabinieri al servizio delle istituzioni e della collettività.
    Un appuntamento aperto alla partecipazione della cittadinanza che consentirà di vivere da vicino una ricorrenza particolarmente sentita e di riaffermare il rapporto di fiducia che da oltre duecento anni lega l’Arma dei Carabinieri alle comunità locali.
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