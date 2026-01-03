Reggio Calabria celebra il Natale con il Presepe Vivente del rione Modena
L’evento si terrà nel pomeriggio del 3 e del 4 gennaio nei locali dell’Istituto Maria Ausiliatrice.
La città di Reggio Calabria si prepara a vivere un momento di intensa partecipazione e suggestione con il
Presepe Vivente “La luce del Natale: forza della Comunità”, promosso per il secondo anno consecutivo dalla
PGS OradonBosco in collaborazione con la Comunità Educante delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
L’iniziativa si svolgerà sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, offrendo a cittadini
e visitatori un’occasione speciale per immergersi nella magia del Natale e rivivere da vicino la storia della
Natività, attraverso scene animate, personaggi in costume e un’atmosfera capace di unire tradizione, fede e
senso di comunità.
Il Presepe Vivente, che si terrà presso dell’Istituto Maria Ausiliatrice del quartiere Modena, intende essere non solo una rievocazione storica, ma soprattutto un messaggio di luce, speranza e condivisione, mettendo al centro il valore educativo e sociale della comunità, in pieno spirito salesiano.
Un percorso pensato per coinvolgere famiglie, giovani e bambini, invitandoli a riscoprire il significato autentico del Natale.
L’evento è inserito nel cartellone ufficiale “Reggio Città Natale 2025” promosso dal Comune di Reggio Calabria, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale e spirituale delle festività natalizie sul territorio.
Un appuntamento da non perdere per vivere insieme la bellezza del Natale e la forza di una comunità che si fa
racconto, accoglienza e luce per tutti.
Per ulteriori dettagli e per gli altri eventi in programma è possibile visitare la pagina facebook “Pgs OradonBosco”.