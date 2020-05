Reggio Calabria: “Cemetery boss”, Dieni «Duro colpo alle cosche reggine»

Condividi

Oggi la Dda di Reggio Calabria e la polizia hanno messo a segno un altro importante colpo contro due delle cosche più temibili della città dello Stretto. Alle donne e agli uomini dello Stato impegnati nell’operazione “Cemetery boss” va il ringraziamento di tutte le persone perbene che dicono no alla ‘ndrangheta.

Così la portavoce alla Camera del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

La nuova indagine continua la deputata ha permesso di scoprire il modo attraverso il quale le cosche erano riuscite a mettere le mani anche sul cimitero del quartiere Modena, a riprova che non esiste ambito o settore in cui la ‘ndrangheta non provi a infiltrarsi, magari anche con la compiacenza di funzionari pubblici infedeli.

Per questo è opportuno rimanere sempre vigili e supportare con ogni mezzo l’azione di magistrati e forze dell’ordine.