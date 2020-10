Reggio Calabria: continuano ancora i controlli della Polizia locale, numerose denunce e verbali

Condividi

Nell’ambito di appositi servizi mirati la polizia locale ha denunciato all’autorità giudiziaria 7 persone per occupazione abusiva di area pubblica mediante realizzazione di manufatti edilizia.

Individuati inoltre, nell’ambito di altra mirata attività antidegrado, circa 15 trasgressori in materia di abbandono di rifiuti nell’area di Ciccarello.

Accertamenti anche in ordine all’incidente di domenica scorsa occorso in via Galileo, dai quali è emerso che il conducente dello scooter era privo di patente ed il veicolo condotto privo di assicurazione.