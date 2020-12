Reggio Calabria: Convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria

Condividi

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 12.12.2020 alle ore 9,00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno di seguito indicati.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 14.12.2020 alle ore 9.00.

ORDINE DEL GIORNO DEL 12.12.2020

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA` E ISTITUZIONI; APPROVAZIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D.LGS 267/2000 – ART. 194 LETT.A) T.U.E.L. – Avvocatura Civica; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D.LGS 267/2000 – ART. 194 LETT.A) T.U.E.L. – Avvocatura Civica; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, NASCENTI DAI TITOLI GIUDIZIALI, ESECUTIVI, NOTIFICATI ALL`U.P.I. “AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E SISTEMI MANUTENTIVI ED E.R.P.” NEI MESI DI GENNAIO-NOVEMBRE 2020; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO, NASCENTI DAI TITOLI GIUDIZIALI, ESECUTIVI, NOTIFICATI NEI MESI DI GENNAIO-NOVEMBRE 2020, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D.LGS 267/2000 – ART. 194 LETTERA A) T.U.E.L. – EREDI FERLITO; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.LGS 267/00 – ART. 194COMMA 1 LETT. A) TUEL- TITOLO ESECUTIVO 574/2019 RC – SGS SRL; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D. LGS 267/00 – ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL – TITOLO ESECUTIVO 1131/2019 RC – LAURENDI TATIANA; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COMPENSO AVV. EZIO PUGLIESE D.I. 140/2020 R.G. N. 69/2020 – TRIBUNALE CIVILE DI RC; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE DI LITE ORDINANZA GIUDIZIO R.G. N. 3050/2019 – ASSOCIAZIONE PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI C/COMUNE FASC. N. 77339/C – ORDINANZA DEL 24/06/2020; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.I. N. 945/2018 DEL 29/11/18 R.G. N. 3850/2018 TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA MACRAMÈ TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETÀ (C.F. 02372250809) E COMPETENZE LIQUIDATE ALL`AVV. FABRIZIO NASONE; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.I. N. 262/2019 del 01/04/2019 R.G. n. 549/2019 TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA MACRAMÈ TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETÀ (C.F. 02372250809) E SPESE COMPETENZE LIQUIDATE ALL`AVV. FABRIZIO NASONE; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVV. LUCA TOZZI SENTENZA N. 672/2019 – T.A.R SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA – R.G. 527/2019 ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO – IMPRESA SOCIALE C/COMUNE DI REGGIO CALABRIA – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI “NIDI D`INFANZIA COMUNALI: TERRITORIO ARCHI, TERRITORIO GEBBIONE, AZIENDALE PRESSO CE.DIR.”, RIFERIMENTO LOTTO N. 3 PROT. N.149607 DEL 13/09/2019 – RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO – FASC.77355/C; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COMPENSO LIQUIDATO AL DIFENSORE AVV. EZIO PUGLIESE PGL ZEI 62B04 D122N NEL D.I. 207/2019 R.G. n. 3906/2018 TRIBUNALE DI RC; RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019; RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE AL COMANDO PM NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE NOTIFICATE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE NOTIFICATE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI DICEMBRE 2019; RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE I TRIM. 2020; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – II TRIM. 2020; RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZE NOTIFICATE AL COMANDO PM NEL PERIODO LUGLIO – NOVEMBRE 2020; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DA CASTORE SPL SRL – ANNUALITA` 2019; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE SENTENZA ESECUTIVA PER GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AL TAR PROMOSSO DALL`AVV. MUSICO`; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.LGS 267/2000 -ART. 194 LETT. A), T.U.E.L. – TITOLI ESECUTIVI SETTORE PATRIMONIO ED ERP; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D. LGS. 267/2000 – ART. 194 LETT. E) T.U.E.L. – PAGAMENTO COMPENSI COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DEL CIRCONDARIO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA; RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è inserita la proposta dell’Ordine del Giorno prot. n. 202875 del 30.11.2020: “Emergenza rifiuti e Politiche ambientali nel Comune di Reggio Calabria”