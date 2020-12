Reggio Calabria: dal 5 al 8 dicembre tornano in città le stelle di natale Ail

Condividi

Tornano le stelle di Natale AIL.

Il 5, 6, 7 e 8 dicembre, sono i giorni dedicati alla manifestazione che – causa Covid – non ci vedranno, come ogni anno, in tutte le piazze d’Italia.

Ma si sa che la Stella di Natale AIL fiorisce anche nei momenti più difficili. Quando alzi gli occhi al cielo i tuoi desideri possono fare dei viaggi lunghissimi alla ricerca di una stella all’orizzonte a cui rimanere appesi, in attesa di diventare realtà.

Per i nostri malati a Natale ci sono delle stelle che possono fare miracoli e sono le “Stelle” dell’AIL. Per un malato di leucemia la #buonastella sei tu.

In questo periodo di difficoltà economiche, la nostra sezione ha concentrato tutte le energie sull’Assistenza Domiciliare e Casa Ail, due servizi essenziali per proteggere i malati ed evitare che debbano andare in ospedale e così correre gravissimi rischi di essere contagiati dal Covid.

La nostra campagna Ail per le Stelle di Natale è già iniziata e, grazie alla rinnovata collaborazione con flashfood.it, potrai riceverla comodamente a casa tua o farla consegnare in dono a chiunque tu voglia.

Attraverso il sito di Flashfood.it cliccando direttamente su questo link https://bit.ly/3av9Enh o usando l’app Flashfood.

È attiva anche la nostra segreteria che, in totale sicurezza, ti consentirà di ritirare la tua Stella: tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:30 dal 30 Novembre all’11 Dicembre in Via S. Lucia al Parco, 19 – 89124 Reggio Calabria (recapiti telefonici: 0965 24341/2 cell.3664318312).

Puoi pagare alla consegna o con carta di credito (quest’ultima modalità solo per Flashfood)

Il costo della Stella di Natale è di 12 euro. Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Quella buona stella per noi, puoi essere tu.