Reggio Calabria: dalla Polizia Locale 5 arresti e tre verbali

Reggio Calabria, 9 novembre 2025 – La Polizia Locale di Reggio Calabria ha effettuato ben 5 arresti nelle ultime 72 ore.

Tra i cinque soggetti ora deferiti all’autorita giudizoaria, due sono responsabili di un incidente stradale perché in guida in stato di ebbrezza e un terzo, conducente del veicolo coinvolto in quest’ultimo sinistro, risultato positivo ai test tossicologici effettuati presso il Gom di Reggio Calabria.

Gli ultimi due sono invece accusati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi, ora denunciati alla Procura della Repubblica, hanno inveito con violenza e minacce contro il personale della Locale che ha richiesto l’intervento di altre pattuglie, il cui intervento ha evitato il degenerarsi della situazione.

Un mirabile lavoro quello svolto dagli agenti, sempre in prima linea nell’attività di prevenzione e repressione delle condotte che minacciano la sicurezza pubblica.

Si menzionino anche i tre verbali a venditori ambulanti irregolare la cui merce esposta non rispettava le norme di sicurezza previste dall’Unione Europea.