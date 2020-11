Reggio Calabria: Denunce e sequestri della polizia locale

Condividi

Nell’ambito di specifiche attività delegate e di iniziativa della polizia locale di Reggio Calabria, sono stati scoperti due abusi edilizi e deferiti per i medesimi reati tre persone. Un manufatto ancora in corso di costruzione è stato sequestrato. Un altro cittadino è invece stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto a seguito di incidente stradale ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico.

La polizia locale è altresì impegnata nelle ultime settimane, sotto l’egida del piano predisposto dalla questura, nei controlli per il rispetto delle misure anticovid. Sul fronte del decoro sono stati scoperti e sequestrati sei autoveicoli parcati su area pubblica prive di copertura assicurativa.

Molto attivi anche gli operatori neo assunti che dopo un brevissimo periodo di istruzione formale sono stati immessi in servizio attivo.