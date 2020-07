Reggio Calabria: Di Natale, ringrazio i colleghi Consiglieri regionali per aver voluto indicare il mio nominativo

Condividi

“Ringrazio i colleghi Consiglieri regionali per aver voluto indicare il mio nominativo per un incarico che reputo quanto mai importante e delicato. Ora mi dedicherò anche a questo nuovo impegno che cercherò di svolgere con senso del dovere e diligenza continuando a far capire da che parte stiamo.”

È quanto ha dichiarato il consigliere Graziano Di Natale (Iric), segretario-questore dell’Assemblea regionale, appena eletto vicepresidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘Ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa.

Dedico questo giorno ha aggiunto Di Natale alla memoria di mio padre che, da servitore dello Stato, ha da sempre lottato contro la mafia e la ‘ndrangheta partecipando attivamente anche alla cattura di pericolosi latitanti”.

Il riferimento dell’esponente politico è a Filippo Di Natale, Ispettore superiore della Polizia di Stato che ha prestato servizio, tra l’altro, al Commissariato di Gioia Tauro partecipando alla cattura di pericolosi esponenti della ‘Ndrangheta per poi, in seguito, dirigere la Polizia Ferroviaria a Paola.