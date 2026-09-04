Reggio Calabria diventa capitale dei diritti delle persone con disabilità

Reggio Calabria diventa capitale internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Dal 24 al 27 settembre, infatti, la città ospiterà Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tra le massime autorità internazionali in materia di diritti, inclusione e partecipazione delle persone con disabilità.

Heba Hagrass è la figura che è stata incaricata dall’ONU per controllare in tutto il mondo che i diritti delle persone con disabilità vengano tutelati.

Egiziana, sociologa, ricercatrice e consulente internazionale nel campo dei diritti delle persone con disabilità, Hagrass è Relatrice speciale dal 2023, un incarico che le è stato conferito dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Nell’esercizio del suo mandato, la Relatrice Speciale riferisce all’Assemblea Generale dell’ONU, nella sede di New York, e monitora l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte di tutti gli Stati membri.

La Convenzione è il principale trattato internazionale specificamente dedicato alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

È stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2006, registra l’adesione di 193 Paesi al mondo, tra i quali l’Italia, che l’ha ratificata con la legge 18 del 2009.

È stata proprio la stessa Relatrice Hagrass a confermare la sua presenza a Reggio Calabria, con una lettera indirizzata al Sindaco Francesco Cannizzaro e all’Europarlamentare calabrese Giusi Princi, che aveva già conosciuto in occasione della missione dell’eurodeputata a New York nei mesi scorsi, accettando l’invito a recarsi nella città calabrese che i due rappresentanti istituzionali le avevano rivolto.

Accogliendo con favore la proposta di confronto dell’On. Cannizzaro e dell’On. Princi, Hagrass ha indicato nel periodo compreso tra il 24 e il 27 settembre la data per la sua visita in città, compatibilmente con gli impegni della sua fitta agenda internazionale.

È la prima volta che la Relatrice Speciale dell’ONU si reca in Italia nell’esercizio del proprio mandato.

È la prima volta che la Relatrice speciale si confronta con una realtà territoriale: le sue interlocuzioni rimangono solo con gli Stati membri che a loro volta hanno l’obbligo di applicare nei territori la Convenzione ONU.

In città, dunque, c’è grande attesa per una visita di portata internazionale. Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, con il supporto dell’eurodeputata Giusi Princi, ha già attivato gli organismi del Comune e della Città Metropolitana, avviando il confronto con gli assessori competenti e con i dirigenti, al fine di definire un’agenda che preveda, nei giorni della visita, incontri multilivello e momenti di confronto istituzionale e territoriale.