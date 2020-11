Reggio Calabria: Domenica Scopelliti “necessaria una nuova politica, che abbia a cuore la Calabria”

Condividi

Per Politica si intende amministrazione della “cosa pubblica”. Ebbene, come si può definire la classe politica che amministra uno Stato, che invia commissari ad acta con il compito di risollevare una Sanità in una Regione vessata da sempre da logiche che non fanno l’interesse della collettività bensì del politico di turno e che, questa settimana, ha portato in scena uno spettacolo riluttante?

Nessuna supervisione su di un operato che non ha portato a termine un piano sanitario necessario mettendo irresponsabilmente in pericolo una popolazione intera e poi, al danno sanitario, la beffa di chiudere le attività economiche perché la CALABRIA è zona ROSSA, zona rossa di rabbia di un popolo umiliato, un popolo “Italiano”, o forse solo calabrese, di lavoratori e di gente dignitosa!

Milani diceva “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia.”; per questo oggi vi dico che è necessaria una nuova politica, che abbia a cuore la Calabria