Reggio Calabria: È morto Paolo Crucitti “l’architetto del capello”

La città di Reggio perde una figura storica del mondo artigiano. Si è spento all’hospice, dove era ricoverato, Paolo Crucitti, conosciuto anche con il soprannome di “Architetto del Capello”. Aveva 67 anni e da dicembre stava combattendo contro un male incurabile.

Paolo Crucitti era uomo dai profondi valori, dal cuore buono e generoso, dedito alla sua grande passione, il barbiere per eccellenza, che esercitava nel suo storico negozio ubicato vicino la bella Piazza Castello, dove trascorreva buona parte della sua vita con le forbici in mano.

Dopo 55 anni di mestiere e 44 anni di attività, nel 2018 era andato in pensione ma ha continuato ad esercitare nel suo negozio accogliendo i suoi clienti e prendendosi cura di loro.

Simpatico e gentile, era riuscito a conquistare la stima e l’amicizia di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tifosissimo della Reggina, tutti lo ricordano per il suo umorismo e le sue battute intramontabili.

La notizia della sua prematura scomparsa ha fatto presto il giro dei social, provocando un’ondata di forte commozione nelle tante persone che gli hanno voluto bene.

“Se ne va un pezzo di storia, ci mancherà – racconta Pasquale Cutrupi, suo discepolo per ben 27 anni – mancherà la sua bontà e il suo sorriso, il suo modo di affrontare la vita con allegria, le sue battute.”

Paolo, ha lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo fino a strapparlo via dall’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie e due figli. Commovente il pensiero a lui dedicato postato su facebook dal figlio Domenico: “Ciao Papà oggi è il giorno più triste della mia vita. Per me non sei stato solo un padre ma anche un amico e un fratello più grande. Ti voglio un mondo di bene!”