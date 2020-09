Reggio Calabria: elezioni comunali, Klaus Davi denuncia oltre 100 voti annullati alla nostra lista

Condividi

Almeno 100 voti sono stati annullali alla Lista ‘Klaus Davi per Reggio’ nei vari seggi dove si stanno effettuando gli scrutini . E’ quanto risulta, secondo una stima, ai rappresentanti della lista del massmediologo che corre per la carica di sindaco di Reggio Calabria.

Secondo quanto si apprende, alcuni fra questi elettori avrebbero barrato il simbolo KLAUS DAVI PER REGGIO per poi indicare un candidato di un’altra lista.

Molti rappresentanti di seggio avrebbero per questo annullato del tutto il voto senza minimamente tenere conto della volontà dell’elettore. Conoscendo Davi, si dà per certo che su questo punto condurrà una battaglia e non è escluso un eventuale ricorso qualora gli venisse sbarrata la porta di ingresso a Palazzo San Giorgio.