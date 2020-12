Reggio Calabria: elezioni comunali, la lista Klaus Davi chiede l’annullamento e lo scioglimento del consiglio

Condividi

Klaus Davi, candidato a sindaco della lista “Klaus Davi per Reggio”, e il dott. Nico Pangallo, candidato più votato della stessa lista alle ultime consultazioni comunali, hanno dato mandato agli avvocati Oreste e Achille Morcavallo per presentare un esposto al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Reggio Calabria per esercitare tutti i poteri sostitutivi in ordine ai gravissimi fatti verificatisi sui presunti brogli elettorali che hanno portato all’adozione di una misura cautelare nei confronti del presidente di seggio e candidato più votato del centrosinistra alle elezioni stesse.

«Si chiederà, inoltre – spiega Nico Pangallo in una nota – l’annullamento delle elezioni e lo scioglimento del consiglio comunale».