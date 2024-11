Reggio Calabria: gli studenti della Summer Peace accolti dalla senatrice Misasi

«Oggi ho avuto l’onore e il piacere di accogliere a Reggio Calabria gli studenti e i docenti della Summer Peace University, attualmente in atto nello splendido centro storico di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Questo percorso formativo rivolto a giovani provenienti da tutto il mondo e organizzato dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (IsCaPI), mira a promuovere la pace e la cooperazione internazionale attraverso un programma accademico di grande intensità e rilevanza e il fatto che si tenga in Calabria ci riempie di gioia e orgoglio».

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commenta così l’iniziativa, da lei sposata, che vede coinvolti giovani stranieri, giunti da qualche settimana nel bellissimo centro del Tirreno cosentino per frequentare un corso di formazione innovativo e di gran livello. Di rientro dagli impegni romani, la Senatrice ha voluto accompagnare i ragazzi in visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio.

«È stato un piacere – continua la Senatrice – potere ospitare questi giovani nel nostro splendido Museo e mostrare loro i magnifici Bronzi di Riace. Inutile dire che sono rimasti incantati dalla bellezza senza tempo delle nostre statue bronzee, ma anche dall’atmosfera unica di Reggio. A conferma di quanto la nostra città e la nostra regione possano essere attrattive, e capaci, soprattutto, di promuovere cultura, crescita, innovazione.

Ho avuto modo di scambiare idee e riflessioni con loro e con i loro docenti – dice ancora Minasi – e mi sono molto rallegrata nel constatare come questa iniziativa, la Summer Peace University, rappresenti una preziosa opportunità per costruire reti tra persone, soprattutto tra i giovani di oggi, che saranno i leader di domani, impegnati nella creazione di un mondo più giusto e pacifico.

Un percorso che si fonda sul dialogo, sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dei valori fondamentali come pilastri di una convivenza armoniosa. Cosa assolutamente possibile e realizzabile, come dimostra questo incontro di diverse cittadinanze e culture.

Mi auguro che l’esperienza voluta da IsCaPi continui anche in future edizioni e che possa allargarsi a tutto il territorio calabrese, anche alla luce di un altro aspetto da sottolineare: le attività portate avanti a Belvedere Marittimo, come questa e, in generale, con il programma Pitagora Mundus, sono un eccellente modo di rivitalizzare i centri storici, cosa sulla quale sto lavorando attraverso una legge ad hoc.

Sarò dunque certamente felice di sostenere anche in futuro la Summer Peace e soprattutto a riaprire le porte della città di Reggio, esaltandone ancora una volta le radici e la storia multiculturale e di accoglienza che la caratterizza».