Reggio Calabria: grave incidente mortale nel pomeriggio odierno in via reggio campi, morto un uomo 41enne

In data odierna alle ore alle ore 16,40 circa, in via Reggio Campi di questo comune si verificava un incidente stradale a seguito del quale perdeva la vita un cittadino marocchino di anni 41.

Dagli accertamenti svolti dalle pattuglie della polizia locale immediatamente intervenute, si appurava che alla guida del veicolo investitore vi era un minore degli anni 18, il quale veniva successivamente identificato e sottoposto ad interrogatorio dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il conducente forniva la propria versione dei fatti ammettendo le responsabilità del sinistro. Il veicolo condotto è stato sottoposto a sequestro giudiziario a disposizione dell’autorità inquirente, mentre la salma del malcapitato trasportata presso l’obitorio del G.O.M. per il successivo esame autoptico.