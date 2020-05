Reggio Calabria: I carabinieri di Gallico acquistano generi alimentari da distribuire agli indigenti

Condividi

Nei giorni scorsi contestualmente a questo periodo di emergenza sanitaria, che ha comportato anche difficoltà economiche per le famiglie meno abbienti, l’Arma cittadina ha percepito lo stato di necessità di alcune famiglie, sull’orlo della disperazione, che non riuscivano più a garantirsi i beni di prima necessità per la sopravvivenza.

In questo contesto i militari della Stazione Carabinieri di Gallico, spinti dalla voglia di aiutare il prossimo e dimostrare ancor più la vicinanza delle istituzioni e dell’Arma in particolare, hanno deciso di effettuare delle collette tra di loro per poter provvedere all’acquisto di generi alimentari da distribuire agli indigenti.

La vicinanza con la locale Parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo di Gallico Marina gli ha consentito di apprendere di iniziative analoghe. Così negli scorsi fine settimana, dopo aver acquistato generi alimentari basilari (es. pasta, olio, latte, sale zucchero etc.), insieme al Parroco, hanno provveduto a distribuire generi di prima necessità a circa 50 famiglie.

L’iniziativa si è ripetuta nella giornata di sabato, quando circa 90 famiglie si sono recate presso la Parrocchia di Gallico Marina ed alla presenza dei militari della locale Stazione Carabinieri hanno ricevuto generi alimentari che i militari avevano contribuito a comprare con la loro spontanea donazione. In talune occasioni i Carabinieri si sono fatti anche carico di portare “la spesa” a chi non era in condizione di potersi recare autonomamente in Parrocchia.